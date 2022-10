Misterioso Ufo sferico avvistato più volte a Catania

A Catania per diverse sere una donna ha girato dei video ad un ufo, una enigmatica sfera volante, che si muoveva nei cieli vicino casa sua

Ancora Catania. Nuovi avvistamenti segnalati nella città siciliana, tra le località italiane più frequentate dagli ufo. Tra la fine di agosto ed inizi di settembre 2022, per diverse sere, una donna ha girato dei video ad un ufo, una enigmatica sfera volante, che si muoveva nei cieli vicino casa sua. Ho girato diversi filmati che inviati al CUFOM, alias Centro Ufologico Mediterraneo, che sotto la direzione del Presidente Angelo Carannante ha svolto le indagini. L’oggetto si comportava in maniera anomala, aumentando e diminuendo la sua luminosità, non era intermittente, anche se in alcuni frangenti lo sembrava, cambiando, nelle diverse occasioni, la sua traiettoria, pur restando nel campo visivo della donna.

In prima battuta, si è escluso, in modo assoluto, che fosse un astro, anche perché, quando era nuvoloso e non si vedevano le stelle, la testimone lo ha visto ugualmente. La sfera si presentava bianca, con una sorta di corona interna alla circonferenza e sembrava avere un nucleo. SI può escludere anche un aereo, vista la vicinanza del locale aeroporto, ma sicuramente non lo era, atteso che la donna lo sa ben distinguere e comunque i dati dell’avvistamento lo escludono, anche per il tipo di moto che aveva il globo volante.

Sul sito www.centroufologicomediterraneo.it, è presente un articolato servizio, ricco di immagini ed approfondimenti, mentre su CUFOMCHANNEL di Youtube, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=kjp5Zgz5TIQ è postato un videotrailer, comprendente altri 5 avvistamenti recenti. A Paestum, il 20 luglio 2022, ore 10,50, mentre era sulla spiaggia, una giornalista è rimasta stupita da un oggetto che volava all’orizzonte che poi si è fermato cambiando la sua posizione sospesa sul mare, riuscendo anche ad effettuare due eloquenti foto.

Il C.UFO.M., allo stato, ha escluso l’effetto Fata Morgana, anche se non del tutto. A Napoli, il 24 settembre 2020, alle ore 23,04, un uomo ed una donna, dalla loro auto hanno visto e filmato una grande luce bianca lampeggiante e schizofrenica e che ha attirato l’attenzione anche di altri automobilisti che si sono fermati. Sopra l’isola di Ischia, il 19 luglio 2022, alle ore 21,30, un turista belga e la sua fidanzata, hanno girato un video ad una sfera rosso vivo che è sfrecciata per diversi minuti sul tratto di mare antistante a velocità elevatissime e poi è scomparsa.

A Montecorice (Salerno), precisamente a Baia Arena, il primo agosto 2022, alle ore 19,57, un uomo ha scattato diverse fotografie ad un insolito oggetto bianco. grigiastro e luminoso, a forma di uovo orizzontale, che sembrava perlustrare la zona e qualche centinaio di metri di quota. Infine, a Budrio (Bologna), il 7 settembre 2022, alle ore 22,47, una donna ha filmato una strana sfera gialla, che dopo aver compiuto alcune evoluzioni è letteralmente svanita.

Per chi ha avvistato un oggetto volante non identificato, è attivo il call center 320/4659798, anche di WhatsApp oltrechè telefonico, anche se non si hanno immagini a disposizione.

Altri contatti sono: centroufologicomediterraneo2@gmail.com oppure angelo.carannante30@gmail.com.