Fuori “Maledetti Fantasmi”, il nuovo singolo di IGI

IGI torna sulle piattaforme digitali e in radio con “Maledetti Fantasmi”, il nuovo singolo che anticipa il debut EP per Futura Dischi

MALEDETTI FANTASMI è il nuovo singolo di IGI, in uscita per Futura Dischi. Il giovane artista, tra gli ultimi ingressi nella label, svela un’altra tappa del suo viaggio, in attesa del debut EP in arrivo nei prossimi mesi. Un disco destinato a sorprendere e trascinare l’ascoltatore oltreoceano, verso destinazioni musicali vicine ad artisti come Foster The People, Peter Bjorn and John.

Un sound cupo avvolge un brano notturno contro tutti i pensieri negativi che la testa sa creare. IGI grida infatti “fatemi spazio maledetti fantasmi”, riferendosi alla voglia di scacciare via la paranoia, alla fine senza mai riuscirci davvero. La conclusione a cui arriva è che l’unico modo per salvarsi da tutto ciò è l’amore, anche se non del tutto, perché la paura che una relazione potrebbe giungere al termine, se si ama davvero persiste. Senza andare mai via.

IGI è dolcezza, grinta e disagio, in un mix lontano dagli angoli più affollati della generazione musicale contemporanea.

CREDITS

Eseguito da: IGI

Scritto da: Luigi Migliarotti

Prodotto da: Luigi Migliarotti; Stefano Bruno

BIO

Luigi Migliarotti, in arte IGI, nasce a Napoli il 19 marzo 2003. Inizia a fare musica a 16 anni per pura esigenza di esprimersi, cosa che nella vita reale non è mai riuscito a fare. Immaginate un ragazzo al liceo, introverso, sempre con le cuffiette e con l’aria di chi con la testa è da un’altra parte. È quell’amico che quando lo incontri gli dici “ma che fine hai fatto”, perché non si fa mai vedere in giro. La musica di IGI è esattamente il riflesso della sua persona senza filtri. Un sound oltreoceano, un mix tra indie rock e bedroom pop. Da qualche anno ha iniziato a produrre, lo ritiene un mezzo fondamentale per riuscirsi ad esprimere a 360 gradi.