Previsioni meteo 12 ottobre 2022: piogge sulle Isole maggiori

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022: tempo stabile su gran parte dell’Italia, piogge e locali rovesci su Sicilia e Sardegna

Condizioni meteo in miglioramento e all’insegna della stabilità sull’Italia in queste ore dopo le piogge che hanno caratterizzato la fine della scorsa e l’inizio di questa settimana. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile su quasi tutte le regioni, ad esclusione dell’arco alpino, della Sicilia e della Sardegna dove non mancheranno piogge e locali rovesci. Clima ancora mite, con temperature superiori alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS trova conferme un prosieguo di settimana più stabile, salvo qualche disturbo fino a venerdì al Centro-Sud ed Isole per il passaggio in quota di masse d’aria umide dai quadranti nord-occidentali. In seguito, nel corso del prossimo weekend, si intravede la rimonta dell’anticiclone africano che potrebbe portare caldo fuori stagione.

Intanto per oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su settori alpini e prealpini. Al pomeriggio piogge sparse sulngo l’arco alpino, variabilità asciutta altrove. In serata di nuovo tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio piogge sparse nelle zone interne, specie in Appennino, variabilità asciutta altrove con maggiori addensamenti sul versante adriatico. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità sulle Isole Maggiori con locali fenomeni sulla Sicilia, sole prevalente altrove. Al pomeriggio piogge sparse su Sardegna e Sicilia e fenomeni locali sulla Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo al Centro-Nord, minime in rialzo sulle Isole e in calo sulle regioni Peninsulari e massime in calo Isole e in rialzo sulle regioni Peninsulari.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .