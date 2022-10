Dermatologia: Almirall lancia un bando per la ricerca di nuove terapie

Malattie dermatologiche: l’azienda Almirall lancia un bando per la ricerca di nuove terapie. Progetti da presentare sulla piattaforma AlmirallShare entro il 31 ottobre

L’azienda biofarmaceutica Almirall ha lanciato, attraverso la propria piattaforma AlmirallShare, il settimo bando annuale per la presentazione di proposte di collaborazione nell’ambito della ricerca dermatologica. L’obiettivo di questa nuova edizione del bando è quello di individuare nuove opportunità di partnership per programmi di studio che possano sfociare nella realizzazione di trattamenti innovativi rivolti a patologie dermatologiche.

Le proposte dovranno riguardare progetti di studio, in fase di sviluppo preclinico o clinico, aventi come oggetto qualsiasi modalità terapeutica, come piccole molecole, farmaci biologici o terapie avanzate. Inoltre, tali progetti possono avere come potenziale obiettivo quello di colpire le vie immuno-infiammatorie alla base di indicazioni dermatologiche quali dermatite atopica, idrosadenite suppurativa, alopecia areata o vitiligine, oppure essere rivolti a tumori della pelle diversi dal melanoma (come il carcinoma a cellule basali o a cellule squamose, o come il linfoma cutaneo a cellule T) o a malattie rare come epidermolisi bollosa, pemfigo volgare o pemfigoide bolloso. Per quanto riguarda i progetti di studio in fase preclinica, saranno estremamente utili eventuali dati relativi all’efficacia in vitro e in vivo dei trattamenti proposti.

La nuova edizione del bando Almirall è aperta a scienziati affiliati a start-up, aziende biotecnologiche, compagnie farmaceutiche, università e centri di ricerca di tutto il mondo: i candidati possono presentare i propri progetti di studio sulla piattaforma AlmirallShare entro il 31 ottobre 2022. Un team di esperti di Almirall valuterà i programmi di ricerca proposti per selezionare quelli che meglio si adattano ai requisiti del bando e che possono dar luogo a una partnership commerciale a lungo termine con l’azienda biofarmaceutica.

“Dal suo lancio, avvenuto cinque anni fa, la piattaforma AlmirallShare ha consolidato la sua posizione come potente canale di scambio scientifico e di collaborazione trasversale, e ci ha permesso di stringere, con alcuni scienziati, delle alleanze uniche e preziose che hanno portato a stabilire relazioni a lungo termine”, ha dichiarato Maribel Crespo, a capo di AlmirallShare. “Con questo nuovo bando vogliamo continuare a promuovere la creatività scientifica avvicinando persone e culture di tutto il mondo per accelerare e guidare lo sviluppo di nuove soluzioni mediche dermatologiche”.