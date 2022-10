“Morgane Detective Geniale” torna su Rai 1: le anticipazioni

Il terzo e quarto episodio della seconda stagione di “Morgane Detective Geniale” in prima serata su Rai 1: ecco le anticipazioni

La seconda puntata della seconda stagione di “Morgane detective geniale” andrà in onda martedì 11 ottobre in prima visione su Rai 1 alle 21.25. In questa puntata si vedrà Morgane nel terzo e quarto episodio, sempre in tacchi a spillo, vestiti sgargianti e unghie laccate, alle prese con due misteriosi enigmi da risolvere. Ma non basta, per poter essere riammessa in servizio dovrà studiare e al contempo cercare una nuova casa per sé e la sua famiglia.

Terzo episodio dal titolo “Made In France”, la trama: per poter essere reintegrata in Polizia e nel suo gruppo, Morgane deve frequentare il corso del Maggiore Lenormand per imparare le regole del mestiere e soprattutto la procedura. Che noia! Ma forse no… Nel quadro di quest’esperienza riceve la misteriosa denuncia di un intricato caso di omicidio e Morgane cercherà di risolvere l’enigma che riguarda una donna che aveva annunciato la sua stessa morte. Nel frattempo, Gilles è stanco di ospitare Morgane e tutta la sua famiglia e quindi inizia la ricerca di una nuova casa in cui vivere.

La trama dell’episodio dal titolo “Doppio Inganno”: il cadavere di Valentin Bélliard, 17 anni, viene trovato nel granaio della fattoria dei suoi genitori. Sembra un incidente, ma non per Morgane, che sospetta un omicidio. I sospetti sono legati alla doppia vita di Valentin, che aveva un lavoro segreto, un’amica misteriosa e un appartamento di cui nessuno sapeva niente. Che cosa voleva nascondere? Mentre Morgane cerca una casa nuova insieme a Ludo e il gruppo s’interroga sull’identità della nuova ragazza del comandante Adam Karadec.