In libreria “Beer Revolution” di Teo Musso e Sualzo

“Beer Revolution” di Teo Musso e Sualzo in uscita il 12 ottobre: una storia di menti brillanti e appassionate, che intreccia società, economia e chimica, vicende individuali e collettive

Beer Revolution di Teo Musso e Sualzo in uscita il 12 ottobre 2022. “Sono affascinato dalla birra. Il suo colore, la schiuma morbida, le goccioline di condensa lungo il vetro… Mi è sempre sembrata la migliore promessa che si possa fare a uno che ha sete. Ma sento ancora che quella promessa, con me, non è stata del tutto mantenuta”: è con questa sfida che inizia il graphic novel Beer Revolution- in uscita il 12 ottobre 2022 – il viaggio di Sualzo, tra i più importanti autori di fumetto italiani e vincitore di numerosi premi, nel mondo della birra artigianale, guidato da un testimone d’eccezione: Teo Musso, il pioniere della birra artigianale in Italia, mastro birraio ideatore e fondatore del birrificio Baladin. Non solo un’etichetta, ma un progetto ben più ampio: nato in provincia di Cuneo nel 1996, il marchio Baladin – parola del francese antico che significa “cantastorie” – ha cambiato il modo di intendere la birra nel nostro Paese.

In media, ciascun abitante della terra ne beve 26 litri all’anno, il record mondiale è detenuto dagli abitanti della Repubblica Ceca: più di 188 litri pro capite. La birra, oggi, è senza dubbio tra le bevande più apprezzate al mondo. Ma siamo sicuri di conoscerla veramente? Da cosa si capisce quando il luppolo è pronto per essere raccolto? E quanto ne serve per preparare 10 litri di birra? Come si arriva dall’orzo al mosto? E soprattutto, quale storia ha portato questo prodotto tanto antico ai livelli di raffinatezza e specializzazione di cui godiamo oggi?

Quella raccontata da Sualzo e Teo Musso è una storia di menti brillanti e appassionate, che intreccia società, economia e chimica, vicende individuali e collettive. Allo stesso tempo, BEER REVOLUTION è un viaggio internazionale a fumetti nel mondo della birra, nei suoi prodotti e nelle sue eccellenze. Il fumettista, infatti, accompagna il lettore alla scoperta di alcuni tra i migliori birrifici artigianali del mondo. Ci conduce in questo viaggio il fondatore del birrificio Baladin, la cui missione è quella di appassionare alla birra gli amatori di altre bevande, donando nuova dignità a questo prodotto attraverso cura artigianale, lavoro di ricerca, valorizzazione della tradizione e legame con il territorio e le sue materie prime. L’obiettivo: diffondere la cultura della birra artigianale in Italia.

Dalla creazione della società ai primi campi di luppolo italiani, dalla partenza del progetto Open Baladin alla nascita dei locali in diverse città, e fino alla creazione di Teku®, il bicchiere ideato per la degustazione delle birre artigianali, quella di Musso è un’avventura che ha rivoluzionato i nostri stili di consumo e che si intreccia a quella di tanti altri che si sono lasciati guidare dalla loro visione. E dal loro ottimo gusto.

Lo stesso gusto per il lavoro sapiente e accurato, lo ritroviamo nelle tavole bicromatiche di Sualzo con cui si racconta questo mondo. Dal Belgio alla Repubblica Ceca, fino al Giappone e agli Stati Uniti: viaggeremo con i più grandi interpreti che animano il settore a livello internazionale.

Sedetevi e gustatevi questo graphic novel avvincente e pieno di curiosità che vi permetterà di apprezzare fino in fondo una bevanda ancora tutta da scoprire.

“Alla fine di questo viaggio ho capito perché trovavo che la birra con me non avesse mantenuto la promessa. Perché non avevo ancora incontrato quella birra fatta con passione, dedizione, cultura, amore. Quella birra che ti racconta una storia e poi te la fa vivere” – Sualzo

Protagonisti

Un viaggio attraverso 15 birrifici, 15 personalità, 15 storie:

Baladin (Italia), Bevog (Austria), Brasserie à Vapeur (Belgio), Cantillon (Belgio), Cap d’Ona (Francia), Chimay (Belgio), Dogfish Head (Stati Uniti d’America), Elch-Bräu (Germania), Fàbrica Refu (Spagna), Hitachino Nest (Giappone), Birrificio Kamenice (Repubblica Ceca), Lerving (Norvegia), Moor Beer Company (Inghilterra), Põhjala (Estonia), To Øl (Danimarca).

I Dati

Pag 160 / Formato: 17×25, B, colore / Prezzo 14,90

Gli autori

Antonio Vincenti, in arte Sualzo, è un autore di fumetti e illustratore umbro. Ha all’attivo pubblicazioni con numerosi editori italiani e internazionali, tra cui Rizzoli-Lizard, Bao Publishing, Il Castoro, Tunué. Le sue opere sono pubblicate in diversi paesi. Tra il 2018 e il 2022, per le pubblicazioni realizzate in tandem con Silvia Vecchini, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio “Laura Orvieto”, il “Prix Unicef de la Littérature Jeuness” e (per due volte) il Premio “Attilio MIcheluzzi”.

Teo Musso Nato in Piemonte, a Piozzo, nel 1964, è fondatore del Birrificio Agricolo Baladin. Si descrive così: “Sono un provocatore. Rifiuto alcune convenzioni legate alla cultura del gusto e con la mia birra voglio creare paradossi. Io stesso lo sono: per la scuola italiana sono un ignorante, ma nonostante questo mi chiamano spesso a insegnare, a tenere corsi anche nelle università. Penso di essere uno che ama le cose belle, da qualsiasi posto arrivino e indipendentemente dal valore che hanno”.