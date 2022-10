Lotta alla plastica: “Plastic Pirates – Go Europe!” arriva in Italia

A partire da gennaio 2022 la campagna, finanziata dal Programma quadro di ricerca della Commissione europea – Horizon Europe – nell’ambito della “Missione: Restore our Ocean and Waters by 2030”, è stata estesa a tutta l’Europa con il sostegno della Commissione europea e prevede, dal 2022 al 2024, attività di raccolta coordinate e sincronizzate dei “Plastic Pirates”.

L’iniziativa contribuirà in modo sostanziale a fornire una panoramica sull’inquinamento da plastica nei fiumi europei. Un’attività di citizen science, dal forte impatto educativo e divulgativo, dedicata al monitoraggio dei rifiuti sulle sponde, delle microplastiche nel corso d’acqua e dei rifiuti galleggianti sul fiume, seguendo un unico protocollo condiviso a livello europeo. Il compito dei “Plastic Pirates” è quello di “catturare” questi rifiuti sulle rive e nel corso dei fiumi, contribuendo così alla ricerca sull’inquinamento ambientale in prossimità dei corpi idrici. I dati e i campioni raccolti verranno poi analizzati dagli scienziati e consentiranno di identificare le fonti e le misure di mitigazione dell’inquinamento da plastica. In questo modo, i giovani daranno un importante contributo alla ricerca sullo stato dei fiumi europei e sulla portata e sull’inquinamento causato dai rifiuti . L’applicazione di un unico protocollo condiviso da parte di tutti i partecipanti garantirà la comparabilità a livello europeo dei dati raccolti, che saranno gradualmente visibili online su una mappa.

Tra le attività in programma nel quadro del progetto europeo, si è svolta questa mattina un primo evento di pulizia a Brescia sul fiume Mella nell’ambito dell’edizione 2022 della campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” . Prossime tappe a Roma, il 9 ottobre presso la sede nazionale di Marevivo, in occasione del “Tevere Day” e il 10 ottobre a cura del CNR-IAS che organizza nella stessa giornata una dimostrazione delle attività di campionamento presso il Ponte Marconi. Le iniziative di monitoraggio con le scuole e i volontari proseguiranno per tutto il mese di ottobre e a novembre in diversi punti della Penisola, in contemporanea con altre nazioni europee quali Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Lituania, Slovenia e Spagna.

La lotta contro l’inquinamento da rifiuti di plastica, per acque pulite e la protezione delle risorse naturali per le generazioni future in un’Europa unita, può avere successo solo se le iniziative politiche congiunte sul campo sono sostenute attivamente da noi cittadini!

