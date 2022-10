GSK sigla un accordo con Mersana Therapeutics

GSK ha siglato un accordo con Mersana Therapeutics per il co-sviluppo del coniugato anticorpo-farmaco (ADC) sperimentale XMT-2056 di quest’ultima

GSK ha accettato di versare un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari a titolo di opzione a Mersana Therapeutics nell’ambito di un accordo potenzialmente del valore di oltre 1 miliardo di dollari per il co-sviluppo del coniugato anticorpo-farmaco (ADC) sperimentale XMT-2056 di quest’ultima.

Il composto, che ha come bersaglio un nuovo epitopo di HER2, è progettato per attivare il sistema immunitario innato attraverso la segnalazione STING sia nelle cellule immunitarie residenti nel tumore sia nelle cellule tumorali.

Negli studi preclinici, ha dimostrato di poter sopprimere in modo significativo i tumori con alti o bassi livelli di espressione di HER2, anche se somministrato come terapia autonoma. Il candidato ha portato a risultati ancora migliori se utilizzato con diversi agenti antitumorali approvati. Mersana sta valutando uno studio di fase I per valutare il potenziale di XMT-2056 in diverse indicazioni, tra cui i tumori al seno e gastrici.

Nell’annunciare l’accordo lunedì, Mersana ha sottolineato che negli studi preclinici XMT-2056 ha mostrato una “robusta” attività antitumorale come monoterapia in modelli ad alta e bassa espressione di HER2, oltre a una maggiore efficacia se usato in combinazione con altri agenti, tra cui trastuzumab, pertuzumab e trastuzumab deruxtecan. È previsto uno studio di Fase I su XMT-2056, che ha recentemente ottenuto dalla FDA lo status di farmaco orfano per il tumore gastrico, per indagare il suo potenziale in una serie di tumori che esprimono HER2.

John Lepore, vicepresidente senior della ricerca di GSK, ha dichiarato che “i dati preclinici [di XMT-2056] dimostrano come potrebbe funzionare per sfruttare il sistema immunitario attivando la via STING, e il suo meccanismo d’azione differenziato offre il potenziale per ulteriori benefici clinici nei pazienti con tumori che esprimono l’HER2”.

Oltre al corrispettivo iniziale, Mersana può ricevere fino a 1,36 miliardi di dollari sotto forma di pagamento per l’esercizio dell’opzione e di pagamenti di milestone se GSK esercita la sua opzione. Nel frattempo, Mersana ha mantenuto le opzioni di partecipazione agli utili e di co-promotion negli Stati Uniti, che vedranno il produttore di farmaci ricevere royalties graduali sulle vendite nette al di fuori degli Stati Uniti. Se Mersana non sceglie la partecipazione agli utili, ha diritto a ricevere royalties a due cifre sulle vendite nette globali.

All’inizio di quest’anno, Mersana ha siglato un accordo del valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari con Johnson & Johnson per scoprire nuovi ADC per tre obiettivi.

Puntando una somma così elevata su XMT-2056, GSK sembra concordare sul fatto che il candidato di Mersana abbia un enorme potenziale. Se GSK andrà avanti con lo sviluppo del farmaco, aggiungerà XMT-2056 alla sua pipeline di ADC, che comprende tre studi di Fase III con belantamab mafodotin che ha come obiettivo gli antigeni di maturazione delle cellule B per affrontare il mieloma multiplo. XMT-2056 si aggiungerà anche a un altro agonista STING, GSK3745417, che è ancora in fase I di studio per diversi tipi di cancro.

Belantamab mafodotin è stato approvato nell’agosto 2020 come trattamento monoterapico per pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato o refrattario che hanno già ricevuto quattro linee di trattamento precedenti.