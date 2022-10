Campus della Sostenibilità: candidature ancora aperte

Campus della Sostenibilità, ancora aperte le candidature per partecipare alla winter edition dell’iniziativa di Fondazione CR Firenze e Ufficio Scolastico Regionale

Cos’è il Campus della Sostenibilità? Un corso creativo e interattivo di 14 giorni per scoprire teorie e buone pratiche sulla sostenibilità. Un percorso di orientamento e di formazione per 50 studenti del 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori di Firenze, Arezzo e Grosseto. E infine un concorso di idee che premia fantasia e innovazione.

Il Campus è un’iniziativa ideata e promossa da Fondazione CR Firenze in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Per partecipare alla nuova winter edition gli studenti devono inviare, entro il 25 ottobre, la propria candidatura che può essere individuale o di gruppo, presentata da un docente. L’iniziativa si svolgerà dal 17 novembre al 7 dicembre 2022.

“Campus della Sostenibilità – commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – vuole essere una palestra culturale e sociale dove gli studenti possano allenarsi per affrontare le sfide contemporanee, imparando a impegnarsi in prima persona, collaborando tra loro e confrontandosi con esperti di diverse discipline. Una palestra dove ricordare che se l’azione del singolo è fondamentale, affinché le sfide possano essere vinte, è necessaria l’azione collettiva. I temi da affrontare sono quelli della sostenibilità, questioni prioritarie che hanno un impatto globale, che investono i nostri comportamenti sociali e che ci spingono a rivolgere sempre più attenzione alla ricerca scientifica. Interessante per i ragazzi è anche il metodo usato nel Campus, il design thinking, in grado di creare una “realtà aumentata” dove la visione dei problemi comporta l’emergere di potenziali soluzioni, le cui ricadute positive e/o negative appaiono più chiare”.

Campus della sostenibilità 4, winter edition, si svolge attraverso piattaforme digitali dedicate e i ragazzi lavorano in 10 gruppi di 5 studenti, seguiti da 10 tutor. Ogni team verrà coinvolto nella produzione di un episodio del podcast “Il Futuro è Già in Ritardo”, che sarà successivamente pubblicato sulle principali piattaforme di podcasting. Il 7 dicembre si terrà l’evento di chiusura del Campus, all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze, Lungarno Soderini a Firenze. Ogni gruppo presenterà l’idea sviluppata in risposta alla sfida iniziale e i progetti saranno valutati da una giuria che assegnerà 3 premi, ciascun componente del team premiato riceverà un buono regalo. Il Campus può essere riconosciuto come Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), previa stipula della Convenzione tra l’Istituto scolastico di provenienza degli studenti e la Fondazione CR Firenze.

Per informazioni e domande è possibile scrivere a: progettocampus@fondazionecrfirenze.it oppure visitare il sito fondazionecrfirenze.it