Ammettiamolo, gli smartphone sono ottimi dispositivi, ma non sempre si rivelano proprio perfetti. La batteria può scaricarsi in fretta, possono essere lenti, laggano… Per fortuna, non è detto che tutte le volte tu debba correre in un negozio specializzato per rimettere il cellulare in sesto.

Ecco, quindi, una breve guida per la risoluzione dei 5 problemi comuni degli smartphone e come risolverli. Non hai bisogno neppure di competenze tecniche per metterli in pratica. Cominciamo subito!

La batteria si scarica in fretta

Il fatto che la batteria si scarichi in fretta può essere dovuto a tanti fattori e non solo all’uso che fai del telefono. È vero, ci sono applicazioni e attività (giochi, video, musica) che consumano più di altre, ma molto è dovuto anche al consumo delle applicazioni in background, senza contare la luminosità dello schermo e altre funzioni. Ciò che puoi fare per limitare questo problema è impostare la modalità di risparmio energetico (soprattutto quando non stai usando il cellulare) e abbassare la luminosità.

Il processore è lento

I telefoni in genere iniziano a rallentare quando la memoria interna si riempie. Prova a eliminare le applicazioni e le foto inutilizzate, spostale sul cloud o su una scheda microSD. Inoltre, dovresti sempre chiudere le app aperte che non utilizzi più. Eliminare la cache e limita l’uso di sfondi animati. Esegui regolarmente la pulizia automatica dei dati spazzatura: ti aiuterà a liberare parecchio spazio in memoria.

Problemi di connettività

Se riscontri problemi con la connessione a Bluetooth, Wi-Fi o dati mobili, attiva la modalità aereo per 30 secondi, disattivala e connettiti di nuovo. A volte anche la semplice commutazione di una connessione specifica può risolvere il problema. Se ci sono ancora problemi, prova a configurare di nuovo il dispositivo Bluetooth o la rete Wi-Fi.

Surriscaldamento

Alcuni smartphone possono scaldarsi molto. Cerca di non utilizzare il telefono mentre lo stai caricando e di non utilizzare applicazioni che assorbono troppa CPU, come Facebook, per lunghi periodi di tempo. Se il tuo dispositivo inizia a scaldarsi, lascialo “riposare” per qualche ora. Se pensi che il surriscaldamento sia anomalo, contatta l’assistenza clienti dell’azienda produttrice: i dispositivi non dovrebbero scaldarsi e, se succede, questo può essere dovuto a un difetto di fabbricazione.

Fai attenzione se succede quando il cellulare è in carica. In questo caso, contatta immediatamente il centro assistenza: un malfunzionamento della batteria al litio potrebbe provocare degli incidenti.

Errori generici di mal funzionamento

Il telefono si blocca, le applicazioni non si aprono, la connessione non c’è, qualunque cosa non funziona come dovrebbe… Niente panico! Prima di allarmarti, controlla se ci sono degli aggiornamenti da fare e prova a riavviare. Queste sue semplici azioni, molto spesso, sono in grado di risolvere la maggior parte dei problemi degli smartphone. Un altro buon consiglio che posso darti è quello di non lasciare il tuo smartphone perennemente acceso. “Dormire” fa bene a tutti, anche ai dispositivi.

Conclusioni

A dire il vero, molti di questi problemi erano molto più comuni fino a qualche anno fa, quando la memoria interna degli smartphone era molto più limitata e le batterie meno potenti. Oggi i dispositivi sono molto più prestazionali: hanno almeno 128 GB di ROM, oltre 6 GB di RAM (come un tablet o un laptop) e batterie che durano più di 24 ore.

E no, non parlo neppure di modelli che costano un occhio della testa. Tantissimi smartphone sono esattamente così, pur avendo un prezzo molto interessante, proprio come l’honor 50, per esempio (dagli pure un’occhiata). Essendo progettato per il 5G, è molto improbabile che ti dia anche uno solo dei problemi citati nella lista.