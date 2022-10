Previsioni meteo 8 ottobre 2022: l’anticiclone ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, sabato 8 ottobre 2022: ultimi sprazzi di bel tempo sull’Italia, nel corso del weekend torna il maltempo

Condizioni meteo ancora stabili e con clima mite sull’Italia in queste ore ma una nuova ondata di maltempo sta per interessare la nostra Penisola, con i maggiori effetti che si faranno sentire da domenica. Nella giornata di oggi avremo infatti tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche se sulle regioni settentrionali non mancherà una maggiore copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana l’evoluzione sinottica vedrà un campo di Alta pressione di origine azzorriana “accusare il colpo” della progressione di un cavo perturbato che alimenterà correnti umide e più instabili all’interno del Mediterraneo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo un peggioramento potrebbe avanzare sull’Italia e portare piogge e temporali, localmente anche intensi, per domani.

Intanto per oggi, sabato 8 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio piogge sparse Alpi occidentali, più asciutto altrove con nuvolosità in graduale aumento da ovest. In serata e in nottata locali fenomeni al Nord-Ovest e sui settori alpini, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e locali nebbie o nubi basse. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con addensamenti sulla sardegna e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e nubi sparse sulla Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo al Nord e al Centro, in lieve aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .