Gilead Sciences ha acquisito MiroBio

Gilead Sciences punta sugli agonisti del checkpoint e ha acquisito MiroBio, con sede nel Regno Unito, in un accordo da 405 milioni di dollari in cash

Gli inibitori dei checkpoint, come nivolumab o pembrolizumab, hanno dimostrato un potente effetto sul sistema immunitario dell’organismo nella lotta contro i tumori. Gilead Sciences punta su un approccio differenziato con gli agonisti del checkpoint che potranno trovare impiego nella lotta contro le malattie autoimmuni. L’azienda californiana ha acquisito MiroBio, con sede nel Regno Unito, in un accordo da 405 milioni di dollari in cash che porterà i suoi agonisti dei checkpoint e la sua piattaforma di scoperta sotto la gestione di Gilead.

Le vie dei checkpoint svolgono un ruolo significativo nella regolazione della funzione delle cellule immunitarie. Attraverso gli agonisti dei checkpoint, MiroBio mira a sfruttare i meccanismi di controllo naturali del sistema immunitario e a “ripristinare l’equilibrio” all’interno dell’organismo, tenendo sotto controllo queste malattie.

MiroBio e Gilead ritengono di poter offrire ai pazienti affetti da diverse malattie autoimmuni nuovi e migliorativi prodotti. L’accordo comprende il candidato principale di MiroBio, MB272, un agonista selettivo delle cellule T, B e dendritiche che mira a inibire o a bloccare l’attivazione e a sopprimere la risposta immunitaria infiammatoria. All’inizio di questa settimana, MiroBio, fondata tre anni fa, ha somministrato al primo paziente di uno studio di Fase I l’attenuatore dei linfociti B e T (BTLA).

Flavius Martin, EVP della ricerca di Gilead, ha sottolineato la ricerca condotta presso MiroBio. In una breve dichiarazione, Martin ha affermato che i ricercatori dell’azienda hanno “guidato la ricerca fondamentale sugli anticorpi agonisti seguendo un approccio scientifico rigoroso”. Martin ha aggiunto che Gilead ritiene che la tecnologia della piattaforma di MiroBio sarà in grado di produrre i migliori anticorpi agonisti della categoria che hanno come obiettivo i recettori immunitari inibitori.

L’ampio potenziale degli agonisti BTLA

MiroBio non è l’unica azienda focalizzata sul BTLA. Eli Lilly sta valutando un candidato incentrato sul BTLA in uno studio di Fase II sul lupus eritematoso. All’inizio di quest’anno, AnaptysBio, con sede a San Diego, ha annunciato i dati positivi di uno studio di Fase I del suo anticorpo agonista anti-BTLA, ANB032.

L’MB272 di MiroBio, che ha potenziali applicazioni in diverse malattie autoimmuni, è stato sviluppato con la piattaforma I-ReSToRE (REceptor Selection and Targeting to Reinstate immune Equilibrium) dell’azienda. La piattaforma, ha spiegato Charles, viene utilizzata per sviluppare i potenziali migliori anticorpi agonisti della categoria che hanno come bersaglio i recettori inibitori immunitari, che sono circa 70.

Utilizzando gli agonisti proprietari dell’azienda per sbloccare il potenziale dei checkpoint al fine di smorzare una risposta immunitaria iperattiva, Charles ha ipotizzato che le attività saranno in grado di generare risposte di primo piano in molteplici indicazioni patologiche.

“Ci sono più di 70 recettori che hanno modelli di espressione differenziali”, ha detto, aggiungendo che questo porta a numerose opportunità per l’azienda.

La piattaforma I-ReSToRE supporta l’identificazione e lo sviluppo di terapie che utilizzano reti di segnalazione inibitoria per comprendere il ruolo dei recettori in vari stati patologici. Tuttavia, non è ancora chiaro quali malattie autoimmuni Gilead abbia in mente per la piattaforma MiroBio. Oltre a sostenere il continuo sviluppo di MB272, l’azienda intende far progredire MB151, un agonista PD-1, e altri programmi in fase iniziale nei prossimi anni.

Nelle prossime settimane, Charles ha dichiarato che MiroBio si riunirà con Gilead per parlare dei diversi asset e “condividere idee” sulle indicazioni patologiche a cui potrebbero essere destinati. Tuttavia, ha dichiarato che, essendo stata appena annunciata l’acquisizione, non è sicuro della tempistica potenziale per questa discussione.

La piccola azienda è ben finanziata. A giugno, MiroBio ha ottenuto 97 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B per sostenere lo sviluppo di MB272 e MB151 e della sua piattaforma I-ReSToRE. Questa serie B è stata sostenuta da un forte gruppo di investitori transatlantici, tra cui Oxford Science Enterprises, Samsara BioCapital, SR One, Medicxi, Advent Life Sciences, OrbiMed e Monograph. L’azienda è stata lanciata con una Serie A da 34 milioni di dollari.

In conclusione, Charles ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta che MiroBio entri a far parte di Gilead Sciences e mi concentrerò con grande attenzione sulla corretta integrazione”.