Crescono le opportunità di lavoro nel settore logistica e trasporti

Le maggiori opportunità di lavoro in ambito logistica e trasporti: sales manager, operations manager e addetti amministrazione/contabilità

La pandemia ha cambiato notevolmente anche il settore della logistica e dei trasporti, che ha dovuto affrontare una serie di sfide molto complesse e reagire in tempi decisamente molto ristretti. I cambiamenti nel comportamento dei consumatori, infatti, hanno spinto gli operatori ad adeguare i flussi di trasporto delle merci, gli approvvigionamenti nei magazzini e, quando possibile, a digitalizzare ed automatizzare alcune operazioni.

“Non si tratta – precisa Orazio Stella, senior partner di Loriga&Associati, società di ricerca e selezione – semplicemente di portare le merci da un punto ad un altro. Negli ultimi anni, il settore è cambiato notevolmente e, di conseguenza, anche le aziende hanno dovuto adattarsi, implementando ad esempio supply chain sempre più flessibili e garantendo un servizio post vendita sempre più efficiente, capace di risolvere problemi complessi e in tempi rapidi. E questo richiede, inevitabilmente, competenze specifiche e specialistiche”.

È cresciuta, negli ultimi anni, l’attenzione alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori del settore. Le aziende, infatti, hanno capito che non basta più competere sul prezzo, ma è indispensabile puntare sulla qualità. Fino a poco tempo fa, i grandi centri servizi logistici erano in Estremo Oriente (Indonesia, India o Filippine) ma piano piano ci si sta sempre più rendendo conto che questo modello di business non è più sostenibile al fine di garantire qualità ed efficienza ai propri clienti.

“La qualità del servizio – aggiunge Orazio Stella – sarà il vero fattore di vantaggio competitivo e le aziende che saranno in grado, nei prossimi 36 mesi, di riportare i propri centri in Italia (o comunque riavvicinarli a dove risiedono ed operano i propri clienti) potranno competere in un mercato sempre più complesso che richiede ottimizzazione dei costi, standardizzazione dei processi ed elevata qualità. Le figure chiave di questo cambiamento saranno sostanzialmente tre: commerciali, amministrativi e operations manager”.

Le maggiori opportunità di lavoro in ambito logistica e trasporti: sales manager, operations manager e addetti amministrazione/contabilità. Nei prossimi 12 mesi, secondo i dati elaborati da Loriga&Associati, registreremo una crescita superiore al 35% del numero di opportunità che si renderanno disponibili sul mercato con riferimento a queste tre figure chiave. Per questi professionisti ci sono ottime opportunità di carriera e, conseguentemente, di guadagno.

Sales Manager: è una figura strategica per ogni tipologia di azienda. È responsabile dello sviluppo commerciale e dell’aumento del giro d’affari. Si occupa, quindi, dell’identificazione di nuovi mercati, della fidelizzazione dei clienti già acquisiti e del coordinamento delle reti di vendita.

Operations Manager: è responsabile dei processi legati alla produzione e consegna di un prodotto. Si occupa inoltre di organizzare tutte le attività utili per assicurare una perfetta operatività del flusso delle merci, in entrata e in uscita.

Professional Amministrazione/Contabilità: gestisce il processo di contabilità aziendale e si assicura che vengano rispettati le procedure e gli adempimenti fiscali. Sono sempre più gradite competenze (anche se non specialistiche) in ambito controllo di gestione e analisi di bilancio.