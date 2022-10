“The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa” arriva su Netflix

Il documentario Netflix “The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa” debutta su Netflix in tutto il mondo il 7 ottobre

Per la prima volta il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e Netflix collaborano per realizzare un avvincente spaccato al tempo stesso nostalgico e commemorativo della leggendaria vittoria della squadra statunitense di pallacanestro maschile alle Olimpiadi del 2008.

Tramite testimonianze dietro le quinte e filmati olimpici inediti, The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa narra la storia dell’impresa della squadra maschile di basket americana per conquistare l’oro olimpico a Pechino nel 2008, dopo una deludente performance quattro anni prima ad Atene. Il documentario offre un resoconto entusiasmante della crescita del team e presenta interviste illuminanti con atleti e allenatori, da Dwyane Wade e LeBron James a Mike “Coach K” Krzyzewski, che riflettono su come il Redeem Team abbia portato il basket americano a livelli mai visti. Il documentario esordirà in tutto il mondo su Netflix il 7 ottobre.

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa è una produzione di Olympic Channel, Kennedy/Marshall Company e Mandalay Sports Media, in collaborazione con 59th and Prairie Entertainment, UNINTERRUPTED, NBA Entertainment e USA Basketball.

Si tratta della prima collaborazione tra Netflix e Olympic Channel, lo studio multimediale di cui il CIO è proprietario e gestore, oltre che della prima produzione cinematografica di Olympic Channel in esclusiva per un servizio di streaming globale. Per questo documentario il comitato ha messo a disposizione materiali d’archivio inediti che comprendono filmati di pallacanestro delle Olimpiadi degli ultimi 70 anni.

Regia: Jon Weinbach. Produttore, cineasta e autore pluripremiato, Jon Weinbach è il presidente di Skydance Sports, una divisione di Skydance Media. In precedenza è stato produttore esecutivo e vicepresidente esecutivo di Mandalay Sports Media, una società specializzata in contenuti fondata nel 2012 da Peter Guber e Mike Tollin. Il suo portfolio presso MSM comprende la produzione di The Last Dance, la produzione esecutiva di The Comedy Store e di nove lungometraggi documentari per l’Olympic Channel, la piattaforma di streaming del Comitato Olimpico Internazionale. Prima di raggiungere le fila di Mandalay, Jon ha prodotto e sceneggiato il documentario The Other Dream Team (candidato ai Producers Guild of America Awards) e ha lavorato come giornalista al Wall Street Journal.

Produzione: Greg Groggel e Diego Hurtado De Mendoza

Produzione esecutiva: Frank Marshall, Mike Tollin, Jon Weinbach, Dwyane Wade, Mark Parkman, Mary Byrne e Yiannis Exarchos, con LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson e Philip Byron (UNINTERRUPTED).

Jon Weinbach è stato produttore e Mike Tollin produttore esecutivo di The Last Dance.

Mark Parkman, Direttore di Olympic Channel Services: “The Redeem Team rappresenta al meglio lo spirito olimpico. Questo film porterà gli spettatori direttamente all’interno del team e delle Olimpiadi di Pechino 2008, mostrando le personalità e le dinamiche di un gruppo speciale di superstar che hanno unito le forze per rivendicare la supremazia nel basket sul palcoscenico sportivo più grande al mondo.”

Dwyane Wade, produttore esecutivo: “Nel 2008 ho giocato con i miei eroi, tutti campioni, amici e futuri compagni di squadra. Oltre a vincere e a mostrare al mondo intero che eravamo ancora i più forti, ci siamo scontrati con la grossa sfida di cambiare l’opinione del pubblico sull’NBA e sul basket americano! Sono lieto che il pubblico abbia l’occasione di sbirciare dietro le quinte per vedere cosa ci è voluto per mettere insieme quest’iconica squadra: il Redeem Team!”.