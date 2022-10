Su Rai 5 “In Scena – Le luci del Mito 2022”

Le “Luci” di MiTo Settembremusica, il documentario con la regia di Barbara Pozzoni e i testi di Firmina Adorno, in prima serata su Rai 5

La Philharmonia Orchestra diretta da John Axelrod; Barbara Hannigan nella doppia veste di direttrice e soprano con l’Orchestra di Santa Cecilia; la pianista Maria João Pires insieme all’Orchestra Giovanile dello Stato di Bahia; la Mahler Chamber Orchestra e il pianista Leif Ove Andsnes. Sono alcuni dei grandi protagonisti di “In scena. Le luci di MiTo 2022”, il documentario con la regia di Barbara Pozzoni e i testi di Firmina Adorno, che racconta la sedicesima edizione del Festival e che Rai Cultura propone in prima Tv giovedì 6 ottobre alle 21.15 su Rai 5. Il doc fa rivivere alcuni dei momenti più coinvolgenti dei 116 concerti del Festival, che si è svolto dal 5 al 25 settembre a Torino e a Milano sotto la guida della presidente Anna Gastel e del direttore artistico Nicola Campogrande.

In primo piano, gli accostamenti inediti di MiTo 2022 che esplorano le relazioni tra la musica e la luce, affiancando capolavori storici e brani in prima esecuzione, proposti in maniera innovativa a un pubblico sempre più eterogeneo. Oltre ai concerti con ospiti internazionali ed eccellenze nazionali, registrati in oltre due settimane di Festival nelle grandi e piccole sale delle due città, ad arricchire il racconto in musica saranno le testimonianze del direttore artistico Nicola Campogrande e di alcuni degli interpreti ospiti del Festival, come quella del direttore d’orchestra John Axelrod che ha guidato la Philharmonia Orchestra nei concerti di apertura all’Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto di Torino e al Teatro alla Scala di Milano, e di Pietro De Maria e Gloria Campaner, fra i quattordici pianisti italiani che hanno offerto altrettanti concerti monografici dedicati a grandi compositori in luoghi decentrati delle due città.