Previsioni meteo 6 ottobre 2022: prosegue la fase di tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 ottobre 2022: bel tempo e temperature oltre le medie stagionali con l’anticiclone, possibile peggioramento nel weekend

Piena ottobrata sull’Italia in questa prima settimana di Ottobre iniziata con condizioni meteo all’insegna della stabilità. Anche nella giornata di oggi il tempo sulla nostra Penisola sarà fin dalle prime ore generalmente stabile e asciutto, sia pur in un contesto di cieli non sempre limpidissimi, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche su parte del centro e Isole Maggiori. Le temperature, inoltre, si manterranno intorno alla norma del periodo o al più lievemente oltre, con clima relativamente mite e gradevole, specie nelle ore diurne.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS già nel weekend potremmo avere i primi segnali di un naturale cedimento del vasto campo di alta pressione, con un’ansa depressionaria che si fa strada sull’Europa occidentale. Condizioni meteo che non dovrebbero subire grosse variazioni sull’Italia durante il fine settimana, con cieli per lo più soleggiati e clima ancora mite, ma non si esclude qualche pioggia sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Intanto per oggi, giovedì 6 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse su Pianura Padana e Liguria e sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nubi sparse e schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti tra Umbria e Marche. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche addensamento i più sulla Sardegna dove saranno possibili delle piogge isolate. In serata condizioni di tempo per lo più asciutto con sereni o poco nuvolosi ed ancora nuvolosità con locali fenomeni sulla Sardegna. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .