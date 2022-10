La mostra “Wiki Loves Monuments Italia” a Pisa fino al 30 ottobre

Fino al 30 ottobre al Royal Victoria Hotel di Pisa c’è la mostra fotografica “Wiki Loves Monuments Italia – dai valore alla bellezza”

Presso il Royal Victoria Hotel di Pisa, è aperta la mostra fotografica “Wiki Loves Monuments Italia – dai valore alla bellezza”, in occasione del decennale del contest di Wikimedia. L’esposizione, che resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia, il più grande concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera.

Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono. Oltre 165.000 gli scatti raccolti in questi anni. Pubblicando le proprie foto su Wikimedia Commons, i partecipanti al concorso possono condividere bellezza con il resto del mondo e aiutare a far conoscere e tutelare monumenti molto spesso poco conosciuti. Le foto qui raccolte sono le vincitrici delle ultime dieci edizioni italiane di Wiki Loves Monuments.

Wiki Loves Monuments nasce in Olanda nel 2010 e nel 2011 il concorso arriva in Italia. Due foto di monumenti italiani sono infatti premiate al concorso internazionale. Nel 2015 ci sono i primi concorsi locali in Italia: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Con 32 nazioni e oltre 150.000 partecipanti, WLM è il concorso fotografico più grande del mondo.

Caricando su Wikimedia Commons le foto dei monumenti con licenze libere, tutti partecipano alla creazione di conoscenza libera. Le foto del concorso aiutano a far scoprire monumenti sconosciuti, ma anche a tutelarli.

Nel 2021, grazie all’impegno degli organizzatori di Wiki Loves Valle del Primo Presepe, Amatrice e molti comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 hanno aderito al concorso.

Le foto raccolte potranno aiutare a conservare la memoria dei monumenti colpiti dal terremoto, se non a ricostruirli. Anche progetti come Wiki Appennino Centro Italia hanno favorito la scrittura e la raccolta di documenti sui progetti Wikimedia, per tenere viva la storia e la cultura delle comunità che hanno subito il sisma.

La mostra è organizzata dalla Società Italiana Viaggiatori in occasione della XVII edizione Festival del Viaggio.

Orario di apertura:

tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ingresso libero

Per informazioni

Tel 050 940111

www.festivaldelviaggio.it