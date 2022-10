IGI torna con il singolo “Sentimenti inquinati”

IGI: è tempo di indie d’oltreoceano. Il nuovo singolo Sentimenti Inquinati disponibile sulle piattaforme digitali per Futura Dischi

SENTIMENTI INQUINATI è il nuovo singolo di IGI, in uscita per Futura Dischi. Un brano dal sound ricercato, ispirato dall’indie pop e rock americano, tanto apparentemente semplice quanto frutto di numerose sperimentazioni. Con IGI la bussola musicale ci dirige nel mondo di artisti come Foster The People, Peter Bjorn and John.

Il testo è una riflessione dell’artista su quanto il mondo corra veloce e sul rischio di “inquinare” i sentimenti per colpa del giudizio altrui. È una canzone generazionale, per tutti coloro che hanno voglia di vivere, amare, ma si sentono limitati nel farlo.

IGI è dolcezza, grinta e disagio, in un mix lontano dagli angoli più affollati della generazione musicale contemporanea.

CREDITS

Eseguito da: IGI

Scritto da: Luigi Migliarotti

Prodotto da: Stefano Bruno

BIO

Luigi Migliarotti, in arte IGI, nasce a Napoli il 19 marzo 2003. Inizia a fare musica a 16 anni per pura esigenza di esprimersi, cosa che nella vita reale non è mai riuscito a fare. Immaginate un ragazzo al liceo, introverso, sempre con le cuffiette e con l’aria di chi con la testa è da un’altra parte. È quell’amico che quando lo incontri gli dici “ma che fine hai fatto”, perché non si fa mai vedere in giro. La musica di IGI è esattamente il riflesso della sua persona senza filtri. Un sound oltreoceano, un mix tra indie rock e bedroom pop. Da qualche anno ha iniziato a produrre, lo ritiene un mezzo fondamentale per riuscirsi ad esprimere a 360 gradi.