Frederico da Silva a capo di Gilead Sciences Italia

Gilead annuncia la nomina di Frederico da Silva nella posizione di Amministratore Delegato di Gilead Sciences Italia

Frederico da Silva è stato nominato Amministratore Delegato di Gilead Sciences Italia. Da Silva, portoghese, vanta una ventennale carriera nel settore farmaceutico con una lunga esperienza in Gilead dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Dal 2011 è stato Business Unit Director dell’area terapeutica HIV in Portogallo, dove dal 2013 gli è stata poi affidata anche l’area delle epatiti. Grazie ai brillanti risultati ottenuti, nel 2014 ha preso la guida dell’area epatiti in Spagna, coordinando inoltre con successo progetti europei sempre nell’area dell’infettivologia. Dal 2019, prima del suo nuovo incarico in Italia, da Silva ha ricoperto il ruolo di General Manager della regione del Medio Oriente, area composta da 12 Paesi di rilevanza strategica nel mercato farmaceutico mondiale.

“Sono sinceramente onorato di poter assumere la guida di Gilead Italia e di poter mettere a disposizione di questa affiliata e dei suoi dipendenti l’esperienza maturata in questi anni a livello internazionale – ha dichiarato Frederico da Silva – Sarà una nuova occasione per proseguire nella missione che da 35 anni contraddistingue Gilead, la ricerca di nuove e rivoluzionarie soluzioni terapeutiche per i milioni di pazienti che in tutto il mondo ancora non hanno una concreta speranza di cura. Una missione che in Gilead sintetizziamo in un semplice motto Creare il possibile a partire da quello che può sembrare impossibile”.

Laureato in Scienze Farmaceutiche presso l’Università di Coimbra in Portogallo, da Silva ha successivamente conseguito un Master in Marketing Management presso l’Universidade Católica Portuguesa di Lisbona.

Gilead Sciences Gilead Sciences è una società biofarmaceutica californiana che da trentacinque anni ricerca e sviluppa farmaci innovativi per contribuire alla salute del mondo. L’azienda è impegnata sul fronte del progresso in medicina per la prevenzione e il trattamento di patologie come HIV/AIDS, malattie epatiche, ematologiche e oncologiche. Gilead ha sede a Milano dall’anno 2000 e collabora con i partner istituzionali, scientifici, accademici, industriali e le comunità locali per ricercare, sviluppare e rendere disponibili le terapie anche per pazienti italiani. Ulteriori informazioni su www.gilead.it