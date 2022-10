Emofilia A: meno emorragie con efanesoctocog alfa

Emofilia A: efanesoctocog alfa (BIVV001), una nuova terapia sostitutiva del fattore VIII, previene le emorragie secondo un nuovo studio

Swedish Orphan Biovitrum e Sanofi hanno presentato per la prima volta, in una sessione di late-breaking del 30° Congresso della Società Internazionale della Trombosi e dell’Emostasi (ISTH), i risultati positivi dello studio registrativo di fase 3 XTEND-1 che ha valutato la sicurezza, l’efficacia e la farmacocinetica di efanesoctocog alfa (BIVV001), una nuova terapia sostitutiva del fattore VIII, ancora in fase sperimentale, in adulti e adolescenti ≥12 anni con emofilia A grave precedentemente trattati.

Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario di efficacia: la profilassi con efanesoctocog alfa, somministrata una volta alla settimana, ha fornito una protezione dalle emorragie clinicamente significativa per le persone affette da emofilia A grave. I tassi medi e medi di emorragia annualizzata (ABR) sono stati rispettivamente 0,00 (IQR: 0,00 – 1,04) e 0,71 (SD: 1,43).

Lo studio ha raggiunto anche l’endpoint secondario chiave, dimostrando una protezione dalle emorragie superiore (p<0,0001) rispetto alla precedente profilassi con fattore VIII, con una riduzione stimata dell’ABR del 77% e un ABR medio di 0,69 rispetto al 2,96 della profilassi precedente, sulla base di un confronto intra-paziente (n=78). In un sottogruppo di partecipanti (n=17) studiati al basale e alla settimana 26, i livelli medi di fattore VIII sono rimasti nell’intervallo normale o quasi normale (>40 UI/dL) per la maggior parte della settimana e a 15 UI/dL al settimo giorno post-dosaggio, fornendo una maggiore protezione del livello di attività del fattore per i pazienti con profilassi una volta alla settimana.

Annette von Drygalski, ricercatrice, professoressa e direttrice del Centro per il trattamento dell’emofilia e della trombosi dell’UC San Diego, ha dichiarato: “I dati di fase 3 dimostrano che efanesoctocog alfa, somministrato una volta alla settimana, è in grado di fornire una protezione superiore contro le emorragie, con miglioramenti sostanziali per quanto riguarda la salute fisica, il dolore e la salute delle articolazioni, sostenendo alti livelli di fattore per la maggior parte della settimana. Questi risultati senza precedenti possono offrire alle persone affette da emofilia A la possibilità di ridefinire le loro aspettative terapeutiche”.

I dati mostrano che gli adulti e gli adolescenti trattati con efanesoctocog alfa una volta alla settimana hanno registrato miglioramenti statisticamente significativi e clinicamente significativi nella salute fisica (p=0,0001), nell’intensità del dolore (p=0,0276) e nella salute delle articolazioni (p=0,0101) confrontando le misurazioni alla settimana 52 e quelle al basale1. Inoltre, efanesoctocog alfa è stato efficace nel trattamento delle emorragie, anche nelle articolazioni bersaglio; il 96,7% delle emorragie è stato risolto con una singola dose da 50 UI/kg. Efanesoctocog alfa è stato ben tollerato e non è stato rilevato lo sviluppo di inibitori del fattore VIII. Gli eventi avversi più comuni legati al trattamento (>5% dei partecipanti in totale) sono stati cefalea, artralgia, caduta e mal di schiena.

“Crediamo che la trasformazione del paradigma terapeutico per l’emofilia A possa essere raggiunta solo elevando gli standard di cura verso un’emostasi normale”, ha dichiarato Anders Ullman, Responsabile Ricerca e Sviluppo e Chief Medical Officer di Sobi. “Questi dati dimostrano il profilo di efanesoctocog alfa in termini clinici significativi e rafforzano ulteriormente il suo potenziale per migliorare la vita di molti pazienti affetti da questa patologia.”

“Siamo impegnati nella promozione di farmaci innovativi che sconvolgono lo status-quo e affrontano i bisogni insoddisfatti che persistono per le persone affette da patologie rare come l’emofilia. Questi solidi dati illustrano la promessa dell’efficacia di efanesoctocog alfa con un dosaggio una volta alla settimana e sottolineano il suo potenziale come terapia con un’efficacia best-in-disease”, ha dichiarato Dietmar Berger, Global Head of Development e Chief Medical Officer di Sanofi.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso a efanesoctocog alfa la Breakthrough Therapy Designation nel maggio 2022, la Fast Track Designation nel febbraio 2021 e la Orphan Drug Designation nell’agosto 2017. Anche la Commissione europea ha concesso a efanesoctocog alfa la designazione di farmaco orfano nel giugno 2019. La presentazione della domanda di licenza biologica alla FDA statunitense è avvenuta nel giugno 2022 e la presentazione nell’UE seguirà la disponibilità dei dati dello studio pediatrico XTEND-Kids in corso, prevista per il 2023.

Studio XTEND-1 di fase 3

XTEND-1 3 (NCT04161495) è uno studio interventistico di fase in aperto, non randomizzato, che valuta la sicurezza, l’efficacia e la farmacocinetica di efanesoctocog alfa una volta alla settimana in persone di età pari o superiore a 12 anni (n=159) con emofilia A grave, precedentemente trattate con terapia sostitutiva del fattore VIII.

Lo studio consiste in due bracci di trattamento paralleli: il braccio A di profilassi (n=133), in cui i pazienti che avevano ricevuto una precedente profilassi con fattore VIII hanno iniziato a ricevere una profilassi con efanesoctocog alfa per via endovenosa una volta alla settimana (50 UI/kg) per 52 settimane, e il braccio B on-demand (n=26), in cui i pazienti che avevano ricevuto una precedente terapia con fattore VIII on-demand hanno iniziato 26 settimane di efanesoctocog alfa on-demand (50 UI/kg), passando poi alla profilassi una volta a settimana (50 UI/kg) per altre 26 settimane.

L’endpoint primario di efficacia era il tasso di sanguinamento annualizzato (ABR) nel braccio A, mentre l’endpoint secondario chiave era il confronto intra-paziente dell’ABR durante il periodo di trattamento di profilassi settimanale con efanesoctocog alfa rispetto all’ABR precedente alla profilassi con fattore VIII per i partecipanti al braccio A che avevano partecipato a un precedente studio osservazionale (studio 242HA201/OBS16221).