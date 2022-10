Eleonora Gaggero in libreria con “Red Tears”

Disponibile nelle librerie e online “Red Tears” di Eleonora Gaggero: una nuova emozionante e inquietante storia della giovane influencer e attrice genovese

ules Quentin ha da poco perso il suo fratellino Luke e non si dà pace, perché era con lui quando è accaduto l’incidente e forse avrebbe potuto salvarlo. Nella fatica di un ritorno alla normalità quasi impossibile, Jules riprende a frequentare l’università e i suoi amici Gabriel (che ha una cotta per lei) e Hannah (con la quale è un po’ in rotta). Una mattina, Jules incontra Kai, un ragazzo cupo come le tenebre, dalla dolcezza ruvida e sfrontata. Una dolcezza di cui la ragazza capisce subito che è meglio non fidarsi. Ma anche se lei non vuole, qualcosa lega i loro destini. Qualcosa di mostruoso e agghiacciante, che minaccia la vita di Jules e da cui, forse, Kai può salvarla. Sempre se non ne è lui stesso la causa. A tentare di proteggere Jules c’è anche il fratello di Kai, Vik, che al contrario di lui è biondo come il sole, e come il sole è caldo, gentile e protettivo. Catapultata all’improvviso in quello che sembra un incubo infernale, Jules trova in Vik un appiglio, uno spiraglio luminoso quasi quanto un amore impossibile. Ma entrambi i fratelli celano inquietanti segreti che vengono dal buio dei secoli, mostrano poteri fuori dal comune e sembrano sapere di Jules qualcosa che lei ancora non sa. E che stravolgerà, ancora una volta, la sua esistenza.

Eleonora Gaggero ha esordito sul set della serie Disney Alex & Co. e ha poi partecipato a diverse serie tv e film di successo. Per Fabbri ha pubblicato Se è con te, sempre (2017), Dimmi che ci credi anche tu (2018) e L’ultimo respiro (2019) e Sul più bello (2020), che è anche un film.

pp. 300

€ 16,00

Dai 14 anni