La risposta italiana al reggaeton internazionale: “La falda negra” è il nuovo singolo di Kœli disponibile sulle piattaforme digitali

“LA FALDA NEGRA” è il nuovo singolo di Kœli (Ilario Gattabria), in radio e in tutte le piattaforme digitali. Un brano di sfida all’ambiente reggaeton ambientato a Copacabana, omaggio alla femminilità, scritto dallo stesso cantautore in coproduzione con il Tape Lab di Marco Passarelli e Arianna Tomaselli.

La gonna nera, tradotto letteralmente, è la rappresentazione di una ragazza di buona famiglia attratta dalla vita di strada e dalla “mala gente” che vive una storia d’amore nascosta con un ragazzo della strada.

Biografia

Ilario Gattabria, in arte Kœli, è un cantante, musicista e arrangiatore di origini calabresi. Nasce a Castrovillari (CS) il 4 settembre 1992. Frequenta l’istituto d’arte di Castrovillari approfondendo l’amore per il mondo dell’arte e tutte le sue sfaccettature, ma la passione per la musica è presente nella sua vita sin dalla tenera età grazie a suo padre. Decide di frequentare il conservatorio di Cosenza dove si diploma in pianoforte nel 2018. Inizia a scrivere dapprima in inglese, con un animo principalmente Rock, la sua musica è influenzata dalle più grandi band americane. Si esibisce nel 2018 in molte piazze calabresi, dove riscuote maggior successo con un suo singolo in inglese dal titolo “Joys”. L’amore per le varie culture, sinonimo anche della terra in cui è cresciuto, quale la Calabria, lo porta ad avere influenze musicali di vario genere. I suoi testi parlano di amore, disagio, tradimento, discutendo varie tematiche della società moderna. L’11 giugno 2021, in seguito al lockdown, pubblica “Huntsville”, un singolo che discute lo stato d’animo di tutti noi in un periodo buio, appunto quello dettato dal COVID-19. Il 15 ottobre 2021 esce il suo singolo “Tutte le volte”, un brano che racchiude esperienze estive in una cornice anni 80’. Nel 2022 l’artista prende una svolta urban nella scrittura pubblicando dapprima il singolo “Kalì” e in seguito “La Falda Negra”

Link Social

https://www.facebook.com/ilariokoeli