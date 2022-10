Dermatite atopica: tralokinumab controlla la malattia a lungo termine

Il trattamento della dermatite atopica con l’inibitore dell’interleuchina-13 tralokinumab ha mostrato un controllo della malattia a lungo termine

Il trattamento della dermatite atopica con l’inibitore dell’interleuchina-13 tralokinumab ha mostrato un controllo della malattia a lungo termine, un profilo di sicurezza favorevole e una migliore qualità della vita, secondo i risultati di due studi pubblicati di recente sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) e sull’American Journal of Clinical Dermatology.

Tralokinumab, la prima terapia mirata all’interleuchina (IL)-13 approvata per la dermatite atopica, è stato valutato in più studi di fase II e III su pazienti con dermatite atopica da moderata a grave. I partecipanti avevano la possibilità di iscriversi a ECZTEND, un trial di estensione della durata di 5 anni per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine del farmaco.

Risultati dello studio ECZTEND a lungo termine

Gli autori hanno riportato i risultati ad interim di sicurezza per tutti i pazienti arruolati e i dati di efficacia per quanti avevano completato 1 anno di trattamento in uno studio parentale con tralokinumab o 1 anno nello studio di estensione. La popolazione in studio comprendeva quindi un gruppo eterogeneo di pazienti, alcuni già sottoposti a tralokinumab e altri che non erano invece stati trattati fino all’arruolamento in ECZTEND.

L’analisi di efficacia a 2 anni ha incluso 345 pazienti con dermatite atopica da moderata a grave secondo l’Investigator Global Assessment (IGA) al basale degli studi parentali. Al basale di ECZTEND, il 30,4% dei pazienti aveva un’attività di malattia moderata e il 5,8% una malattia grave. Il punteggio EASI (Eczema Area and Severity Index) mediano era 26,7 al basale degli studi parentali e 4,7 all’arruolamento in ECZTEND.

L’analisi di sicurezza ha incluso 1.174 pazienti trattati per 1.235,7 anni-paziente. L’uso a lungo termine di tralokinumab è stato associato a un profilo di sicurezza coerente con gli eventi avversi emersi nei trial precedenti. I più comuni sono stati infezione delle vie respiratorie superiori ed eczema. Gli effetti collaterali che hanno portato all’interruzione del trattamento si sono verificati meno frequentemente in ECZTEND.

Durante gli studi parentali, l’82,8% di 612 pazienti ha ottenuto un miglioramento di almeno il 75% nell’EASI (EASI 75), il 61,0% ha soddisfatto i criteri EASI 90 e il 49,7% ha ottenuto punteggi IGA di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) dopo 1 anno di trattamento con tralokinumab. Per il sottogruppo di pazienti sottoposti a un ulteriore anno di trattamento in ECZTEND (n=345), i tassi di risposta sono stati 82,5% per l’EASI 75, 59,8% per l’EASI 90 e il 48,1% per l’IGA 0/1. Il miglioramento mediano dell’EASI per il sottogruppo a 2 anni è stato dell’88,0%.

I miglioramenti in altri esiti, come la percentuale di pazienti con un punteggio EASI ≤7, la valutazione settimanale del prurito, l’interferenza del sonno e la qualità di vita si mantenuti durante 2 anni di trattamento, hanno riferito il primo autore Andrew Blauvelt e colleghi dell’Oregon Medical Research Center di Portland.

«Questa analisi preliminare dimostra una buona tollerabilità a lungo termine e un’efficacia prolungata nei partecipanti fino a 2 anni di trattamento con tralokinumab» hanno concluso. «Questi dati supportano l’inibizione specifica della IL-13 come un’opzione sicura ed efficace per la gestione a lungo termine della dermatite atopica da moderata a grave».

Uno studio randomizzato di 32 settimane

Nello studio randomizzato di fase III ECZTRA 3 sull’impatto di tralokinumab più corticosteroidi topici al bisogno sulla gravità della dermatite atopica e sulla qualità della vita correlata alla salute per un periodo di 32 settimane, i pazienti sono stati inizialmente randomizzati a tralokinumab o placebo ogni 2 settimane.

I partecipanti che hanno ottenuto una risposta IGA 0/1 o EASI 75 entro 16 settimane sono stati nuovamente randomizzati a tralokinumab ogni 2 o 4 settimane, sempre con possibilità di steroidi al bisogno.

I risultati hanno mostrato un tasso di risposta EASI 75 nel 70,2% nei soggetti in trattamento attivo dopo la settimana 16, con il 50,4% che ha soddisfatto i criteri di risposta EASI 90.

Un’analisi post-hoc ha coinvolto tutti i pazienti inizialmente randomizzati a tralokinumab indipendentemente dalla risposta a 16 settimane. Il miglioramento degli outcome riportati dai pazienti (PRO, patient-reported outcomes) durante le prime 16 settimane si è mantenuto fino al termine dello studio, inclusa la scala di valutazione dell’interferenza del sonno correlata all’eczema e il Dermatology Life Quality Index (DLQI). Tra i partecipanti che hanno ricevuto inizialmente tralokinumab ogni 2 settimane, l’89,9% ha mostrato un miglioramento significativo in almeno uno dei tre domini DLQI della malattia (segni/attività della malattia, prurito e qualità di vita) dopo 16 settimane e il 53,4% ha avuto un miglioramento clinicamente significativo in tutti e tre domini rispetto al placebo (P<0,001).

«Tralokinumab più corticosteroidi topici secondo necessità ha fornito miglioramenti progressivi e duraturi nell’arco di 32 settimane nell’estensione e nella gravità della dermatite atopica, oltre che negli esiti riportati dai pazienti» hanno concluso il primo autore Jonathan Silverberg e colleghi della George Washington University di Washington DC. «L’uso topico di corticosteroidi al bisogno è rimasto basso nei pazienti trattati con tralokinumab rispetto al placebo per 32 settimane, dimostrando l’effetto risparmiatore di steroidi del farmaco».

