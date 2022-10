Con “Un attimo” Erasmo descrive la sua fine dell’estate

“Un attimo” è il secondo singolo del giovanissimo artista pugliese Erasmo, disponibile sugli stores digitali e in radio

Last Floor Studio presenta Un Attimo, secondo singolo di Erasmo disponibile in radio e sugli stores digitali. Con questo brano il giovanissimo artista pugliese abbina un cantautorato riflessivo a un rap suonato e molto attento agli arrangiamenti.

“Scrivere Un Attimo è stato come un viaggio per me; come se fossi stato guidato da una sensazione di trasporto. Mi riporta indietro di due anni, quando l ‘ho scritta. Ricordo che c’è voluto poco per finirla e per affezionarmi. Semplicemente tratta di una fine: la fine di percorso, la fine di un amore, la fine al dolore. Se dovessi andare più in profondità, direi che la canzone si descrive con le frasi principali: a volte ‘tutto è niente in un attimo’ e altre: in un attimo qualcosa che non vale niente diventa importante. L’idea è cambiata nel corso di due anni ma la chiave è sempre stata quella: un mood malinconico che mi riporta proprio a settembre, alla fine dell’estate, alle onde del mare e un tempo incerto. È stata la prima canzone che mi ha portato l’idea di fare un album tutto mio, quindi per questo, le devo molto” – Erasmo.

Il sound della canzone richiama queste sensazioni con il suono delle onde e una chitarra che ti lascia trasportare nel ritmo e nei pensieri. Le “drums” ,energiche nel ritornello, il basso, l’assolo di chitarra insieme al testo, trasmettono quella voglia di sfogo che trascinano a cantare.