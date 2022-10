Claudia Berton in libreria con “Crimea. Viaggio nella penisola contesa”

Claudia Berton pubblica “Crimea. Viaggio nella penisola contesa”, scritto dopo ad un viaggio a Kiev e nell’area sotto il controllo russo

Le vicende storiche della splendida penisola che si affaccia sul Mar Nero. Scritto nel 2013 dopo ad un viaggio a Kiev e, appunto, in Crimea, per visitare i luoghi in cui si svolse a metà Ottocento la guerra feroce contro l’impero zarista delle potenze occidentali (Francia, Regno Unito, Regno di Sardegna) e dell’impero Ottomano loro alleato. La conseguenza di questa guerra fu l’emarginazione della Russia dal consesso delle potenze occidentali.

Claudia Berton, veneta di origine, è una appassionata viaggiatrice e studiosa di storia e cultura dei paesi mediorientali e di letteratura di viaggio. Ha già pubblicato undici libri: Sulle vie del Levante: alla ricerca di lady Hester Stanhope (Stampa Alternativa), Frontiere di Sabbia: da Palermo a Samarcanda (CdA & Vivalda), Ponti sull’Egeo: Viaggi e Storie tra Grecia e Turchia (Diabasis), Cavalieri del Deserto: la nipote di Byron dall’Inghilterra vittoriana alle sabbie arabe (Irfan), Gli Spinosi Cactus di Palestina e Israele (Zambon), Nel mondo alla rovescia: appunti da un ambulatorio per immigrati (Zambon), Tra Ares e Afrodite: Viaggi e Storie dal Mediterraneo al Mar Nero (Prospettiva), Terrorismo: come è NATO e chi lo USA (Dissensi), Il viaggiatore insolito (Alpine Studio). Viaggi nella Grande Guerra. Da Sarajevo a Gallipoli, dalle Fiandre alla Galizia, dall’Isonzo a Versailles (Unicopli). Per Oltre edizioni ha pubblicato Passaggi in Grecia. Sulle tracce della Storia moderna (2019); Il confine inventato. Viaggio tra India e Pakistan da Akhbar a Narendra Modi e Imran Khan (2021).

Claudia Berton, Crimea. Viaggio nella penisola contesa

Pagine 166, prezzo 16 euro