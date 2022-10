Previsioni meteo 4 ottobre 2022: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 4 ottobre 2022: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia con l’alta pressione, temperature oltre la media stagionale

Da ormai alcuni giorni la rimonta l’alta pressione di matrice sub-tropicale verso il Mediterraneo centro-occidentale, ha favorito un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Nella giornata di oggi non sono previste variazioni di rilievo a questo scenario: avremo dunque cieli sereni o con innocue velature lungo tutto lo Stivale e temperature superiori alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tempo stabile e clima diurno decisamente mite per il periodo ci accompagneranno per molti giorni: è la classica “ottobrata”. Le temperature pomeridiane si porteranno ovunque al di sopra della norma, con valori diffusamente intorno alla soglia dei 25 gradi. Trova però ulteriori conferme un deciso peggioramento, con il ritorno del maltempo, nel corso del prossimo fine settimana.

Intanto per oggi, martedì 4 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto ma con possibilità di nubi basse o banchi di nebbia su coste e pianure, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con addensamenti in transito e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche addensamento alto in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse sulle Isole Maggiori ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi ovunque. In serata condizioni di tempo per lo più asciutto con nubi sparse sulle Isole Maggiori e cieli sereni altrove, isolate piogge sulla Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .