“Amore e Passione” è la nuova edizione limitata di Baci Perugina

“Amore e Passione” firmata Dolce&Gabbana: Baci Perugina celebra la sua nuova pralina in Limited Edition con una speciale copertura rosso rubino e inclusioni al lampone

Baci Perugina celebra la sua nuova pralina in Limited Edition “Amore e Passione” ampliandone la collezione con diversi formati, dall’iconico tubino alle scatole regalo e Bijou. Lo stile è sempre quello tutto italiano di Dolce&Gabbana, sinonimo di eccellenza nel mondo: la casa di moda firma infatti i Baci nell’anno del Centenario del cioccolatino mito.

Il rosso diventa simbolo di tutti quei valori che Baci ha nel suo DNA e che da sempre lo hanno caratterizzato: il rosso come celebrazione di ciò che c’è di più prezioso, dell’amore per le persone care e la passione per la creatività, la bellezza e l’eccellenza che contraddistingue sia Baci Perugina che Dolce&Gabbana.

Nell’anno del suo Centenario, Baci Perugina celebra, dunque, una storia fatta di emozioni intense come intenso e sorprendente è il gusto della nuova Limited Edition “Amore e Passione”. Un piccolo capolavoro, un’esperienza di piacere che unisce creatività, saper fare italiano e bellezza. Il gusto è frutto della maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del Cioccolato Perugina. È qui che nasce l’idea di una nuova ricetta in grado di sprigionare un’armonia di intense sensazioni in perfetto equilibrio tra di loro: una copertura rosso rubino avvolge il morbido cuore al gianduia, coronato dall’inconfondibile nocciola intera e arricchito da squisiti cristalli al gusto di lampone. Anche l’incarto in alluminio di ogni singolo cioccolatino scintilla di rosso come una pietra preziosa, racchiudendo le frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana riportate sui cartigli.

La nuova Edizione Limitata “Amore e Passione” comprende il Tubino Baci, la classica confezione Bijou e le Scatole regalo, sia tradizionale che in latta.

Tutti i nuovi formati si vestono di “Amore e Passione” per celebrare e festeggiare i valori e la storia centenaria del brand. Una storia ricca di tappe ed eventi decisivi nell’evoluzione del prodotto e dei suoi formati come quello ormai iconico del Tubo, la cui campagna pubblicitaria, “Tubiamo”, negli anni ‘80 segnò la nascita di un nuovo linguaggio destinato ai più giovani facendo breccia nel cuore di tutti.

Le confezioni di Baci Perugina “Amore e Passione” sono disponibili nei supermercati nei formati Bijou da150g al prezzo consigliato di € 5,99 e Baci Tubino da 37,5g al prezzo consigliato di € 1,99; nelle pasticcerie invece con le Scatole in latta da 300g al prezzo consigliato di €28,00, e tradizionale da 150g al prezzo consigliato di € 13,00.