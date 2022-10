La cipolla rossa di Tropea nei centri Alpitour

Siglato accordo tra il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e la catena del Gruppo Alpitour VOIhotels – Vera Ospitalità Italiana

Accordo tra il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e la catena del Gruppo Alpitour VOIhotels – Vera Ospitalità Italiana che vedrà protagonista la Cipolla in tutti i ristoranti del più importante gruppo alberghiero.

Alpitour World è leader in Italia nel settore del turismo: sinonimo di professionalità, innovazione e scoperta, nell’immaginario collettivo è il Gruppo che fa viaggiare gli italiani da 75 anni.

«La collaborazione con la catena alberghiera VOIhotels del Gruppo Alpitour – commenta soddisfatto Daniele Cipollina, Ceo di ADV Maiora Comunicazione integrata e direttore marketing e comunicazione del Consorzio – va nella direzione di esaltare la qualità del Made in Calabria per valorizzare la cultura agroalimentare e la produzione di qualità di un prodotto genuino e autentico. Risulta necessario sostenere questo patrimonio regionale, storico e culturale, con l’obiettivo di far in modo che il marchio Cipolla Rossa di Calabria IGP possa rappresentare per i consumatori un importante e sicuro riferimento di garanzia».

La catena VOIhotels vanta un fatturato di oltre 100 milioni di euro, con 840 mila utenti registrati nel solo 2022 e con 15 strutture dislocate sul territorio nazionale e 7 all’estero, così che l’accordo risulterà essere una operazione di marketing territoriale destinata a far conoscere sempre più la Rossa di Tropea in Italia e nel Mondo.

«La partnership con il Consorzio – afferma Angelo La Riccia Direttore Commerciale di VOIhotels – si inserisce perfettamente in quello che è il legame con i territori che, come VOIhotels, perseguiamo in tutte le destinazioni.

Il motivo alla base della scelta dei soggiorni nei VOIhotels non è mai solo la vacanza al mare ma un percorso più articolato che passa appunto dalla valorizzazione dei territori, dal punto di vista naturalistico ma anche culturale e nello specifico, culinario, fino sentirsi parte attiva con il progetto della sostenibilità che da anni contraddistingue l’offerta di VOIhotels. Pertanto, sostenibilità per VOIhotels è presentare il territorio e le sue ricchezze».