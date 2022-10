I migliori robot di Cryptorobotics per fare trading su Binance

Molti commercianti commerciano su vari tipi di scambi crittografici. Uno dei migliori e più popolari scambi crittografici è Binance. Tuttavia, il trading di criptovaluta è molto dinamico e richiede molto tempo, rendendo i trader criptati alla ricerca di modi diversi per automatizzare il processo di trading. Uno dei migliori strumenti di automazione del trading è Binance trading bots sulla piattaforma di trading Cryptorobotics.

Questi bot rendono il processo di trading di criptovaluta completamente automatico e permettono agli operatori di operare tutto il giorno. Grazie a tale trading automatizzato, gli utenti della piattaforma non hanno bisogno di monitorare costantemente il processo di trading. Grazie ai bot di trading Cryptorobotics, gli utenti della piattaforma possono creare le proprie strategie di trading, mitigare i rischi e aumentare i profitti impostando Take Profit, Stop Loss e Trailing.

Come funzionano i bot di trading Binance?

I bot di trading Binance si connettono al conto del trader tramite la chiave API sullo scambio crittografico e aprono gli ordini al posto del trader. I bot utilizzano vari indicatori e segnali nel processo di scambi di criptovalute. Questi bot aiutano gli utenti a guadagnare denaro spendendo una quantità minima di tempo personale. Inoltre, i bot commerciano in modo più efficiente e chiudono le offerte più velocemente delle persone. Diamo un’occhiata ai migliori bot per fare trading automatico.

I migliori bot di trading Binance

Optimus

Optimus è un tipo di bot di trading Binance progettato per scambiare criptovalute a bassa volatilità dei prezzi. Il bot apre gli ordini solo con un movimento di prezzo positivo e li chiude su determinati oscillatori e indicatori configurati dall’algoritmo.

Cyberbot

CyberBot è un bot di trading per lo scambio Binance che può commerciare durante un mercato in calo e non entrare mai in controtendenza. Pertanto, gli operatori possono ridurre al minimo i rischi di perdere fondi e aumentare le possibilità di realizzare un profitto.

Crypto Future

Crypto Future è un bot di trading di criptovaluta per Binance che può trarre profitto sia dai mercati in aumento che in calo e consente inoltre ai trader di scegliere la leva per il trading. Ciò significa che può entrare in transazioni sia quando il prezzo sale che quando cade. È considerato uno dei migliori bot di criptovaluta per lo scambio Binance ed è diviso in tre tipi di bot, che differiscono nel livello di gestione del rischio nel trading criptato (Conservativo, Moderato, Rischioso) e nel numero di coppie di trading.

Trade Holder

Se gli utenti vogliono solo investire in criptovalute, una delle migliori soluzioni è Trade Holder. Analizza in modo indipendente le monete e acquista i 9 più potenziali nel crescente mercato criptato. Dopo l’acquisto, continua a monitorare il valore di ogni moneta e continua ad acquisirli su una nuova oscillazione positiva del mercato.

Channeler AI

Questo tipo di bot Binance trading si basa sull’apprendimento automatico. Grazie al sistema di analisi della rete neurale, è in grado di determinare il movimento della coppia crittografica. Questo bot entra nelle negoziazioni se viene confermata la tendenza del mercato. Channeler AI può utilizzare strategie sia long che short durante il trading crittografico. Un altro vantaggio di tale bot di trading crittografico per Binance è che lo Stop Loss è configurato di default per mitigare i rischi di perdere i fondi del trader se il valore della criptovaluta inizia a diminuire.

Come usare il bot di trading Cryptorobotics su Binance?

· Completa il processo di registrazione.

· Crea un account sullo scambio di criptovaluta Binance.

· Collega un account creato sullo scambio al terminale utilizzando una chiave API.

Ogni trader può aggirare le restrizioni sullo scambio Binance con l’aiuto dell’utilizzo dei servizi della piattaforma Cryptorobotics. Il team di Cryptorobotics creerà un account secondario per un trader su Binance. Successivamente, un trader ha l’opportunità di iniziare a utilizzare un cryptobot e inserire operazioni su questo scambio. Le istruzioni passo a passo per la creazione di un account secondario sullo scambio di criptovaluta Binance possono essere trovate qui .

· Va alla scheda ” Algorithmic Trading”.

· Clicca sul pulsante “Trading robots”.

· Seleziona un bot di trading crittografico per Binance.

· Avvia un bot di trading su Binance.

· Avvia il processo di negoziazione.

Cryptorobotics Tariffe e Piani

I trader possono acquistare uno dei pacchetti PRO e iniziare a utilizzare il bot di trading Binance, oltre ad accedere alle funzionalità avanzate della piattaforma Cryptorobotics. Per ottenere informazioni dettagliate sulle nostre tariffe e piani, si prega di seguire questo link .