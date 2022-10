Viaggi: i consigli di Valentina Raso per le partenze di ottobre

La travel influencer Valentina Raso ha pensato di consigliare 4 mete per il mese di ottobre, in località di indubbio fascino dove è possibile godere dell’ultimo sole

L’estate è finita, ma non la voglia di viaggiare, scoprire nuovi luoghi e immergersi in altre culture. È per questo che la travel influencer Valentina Raso (che su Instagram vanta 167K follower) ha pensato di consigliare 4 mete per il mese di ottobre, in località di indubbio fascino dove è possibile godere dell’ultimo sole.

On the Road! Scopri la Giordania e le sue meraviglie

Uno dei momenti migliori per visitarla è il mese di ottobre, infatti in questo periodo le temperature sono piacevoli e le precipitazioni molto scarse.

La Giordania è un paese piccolo dove senso di ospitalità, storia e cultura sono grandi. Oltre a contare numerosi siti dichiarati Patrimonio Unesco, offre innumerevoli avventure da vivere almeno una volta nella vita.

Sia che tu voglia visitare in jeep nel Wadi Rum, sia che tu voglia far trekking nella Riserva della biosfera di Dana, sia che tu abbia in mente di scoprire Petra o Amman il mese perfetto è Ottobre.

Consiglio un tour di almeno 5/7 giorni.

Sole, onde e mare alle Isole Canarie

Siete mai stati alle Canarie? Ottobre è il mese migliore: il sole è assicurato, la quantità di pioggia è scarsa e l’umidità è sopportabile. Le Isole Canarie sono la destinazione perfetta per tutti, sia per quelli che sono alla ricerca di una pausa di relax in spiaggia e sia per chi volesse vivere una vacanza più attiva e ricca di avventura.

Infatti, che si tratti di praticare sport acquatici o se si vuole semplicemente esplorare il paesaggio attraverso delle escursioni a piedi, le vacanze alle Canarie non deludono mai.

Perché non godersi la vivace vita notturna di Las Palmas di Gran Canaria, conoscere un po’ di cultura a Fuerteventura, arrivare fino in cima al Teide a Tenerife, vulcano più alto della Spagna o fare un’escursione nel Parco Nazionale di Timanfaya a Lanzarote?

Consiglio di prenotare un viaggio di almeno 5/7 giorni e magari scegliere un paio di isole da visitare.

Lasciati conquistare dal fascino del Marocco

Un weekend lungo di relax in un riad tra le strade di Marrakech o una settimana dedicata al tour del paese? In entrambi i casi il marocco vi farà sognare.

La sua cultura così ricca e varia e i suoi paesaggi mozzafiato. Dalle montagne e oasi dell’Atlante, alle lunghe spiagge della costa atlantica, fino alle città fortificate o

ancora ai villaggi in altura, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Nel mese di ottobre le temperature a Marrakech sono ideali per visitare la città. Il sole non è così cocente come in estate, con una temperatura media di 25°C e massime che non superano i 30°C.

Vivi il Portogallo che non ti aspetti, L’arcipelago di Madeira

Giustamente nota come il “Floating Garden” (giardino galleggiante) o “la perla dell’Atlantico” Madeira è il belvedere dell’Europa sull’Oceano Atlantico, situata a 900 km dal Portogallo e 600 km dal Marocco.

Mare blu, abbondanza di fiori tropicali, la più grande foresta laurissilva al mondo, dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO, fanno di Madeira una meta paradisiaca per gli amanti della natura. Durante il mese di ottobre il clima sull’isola è magnifico e il caldo è quasi costante, dall’alba al tramonto.

Consiglio un viaggio di almeno 5/7 giorni per visitarla e scoprire anche la vicina isola di Porto Santo

CHI È VALENTINA RASO

Content Creator e Social Media Manager italiana laureata all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano in Marketing e Giornalismo. Specializzata nell’ambito della comunicazione social travel&food, da diversi anni racconta le sue avventure sui suoi canali digital Tiktok, Instagram, Pinterest e YouTube. Crea contenuti che mirano ad andare oltre il semplice racconto di un itinerario: va alla ricerca dei luoghi più spettacolari, delle esperienze più particolari, delle tradizioni culturali e gastronomiche più curiose e le trasforma in “pillole vincenti” social! Partecipa a innumerevoli eventi e corsi nell’ambito del turismo e del marketing come speaker e oltre al suo profilo personale, gestisce diverse pagine legate al mondo del turismo Italiano. Studia dizione e doppiaggio, canto, ha recitato in diverse produzioni televisive e posato per campagne fotografiche.

Ha un pubblico totale di oltre 950.000 follower, 90% italiani, che la segue con forte interesse e interattività!

