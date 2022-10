“Torna a casa, Lassie!” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie un classico del cinema: in onda “Torna a casa, Lassie!” del regista Fred McLeod Wilcox, ecco la trama

Rimasto senza soldi e lavoro, un operaio e’ costretto a vendere la sua cagna di razza al duca di Rudling. Suo figlio Joe e’ distrutto all’idea della separazione, ma anche la cagna non la prende bene. Per due volte infatti scappa dal suo nuovo padrone per tornare da Joe. Il duca, seccato, decide di portarla in Scozia, ma per Lassie anche la distanza dalla Scozia allo Yorkshire non e’ nulla in confronto al suo desiderio di tornare a casa. A parte la giovanissima Elizabeth Taylor, molte altre cose hanno reso celebre questo film per bambi

E’ la trama del film “Torna a casa, Lassie!” che Rai Movie propone in prima serata domenica 2 ottobre 2022 alle ore 21:20.

Nel cast: Roddy McDowall, Donald Crisp, Nigel Bruce, Elsa Lanchester, Elizabeth Taylor.