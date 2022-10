Previsioni meteo 2 ottobre 2022: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 ottobre 2022: piogge sulle regioni centro-meridionali, torna il sole al Nord e parte del Centro

Dopo le ultime piogge che nella giornata di ieri hanno bagnato le regioni del Centro-Sud, condizioni meteo di nuovo all’insegna della stabilità sull’Italia. Tutto merito di un campo di alta pressione di matrice azzorriana che oggi garantirà tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo Stivale, isole maggiori comprese. Temperature in linea con le medie stagionali, o di qualche grado superiori specie al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo. Il clima risulterà asciutto su tutta la nostra Penisola. La fase di tempo stabile durerà almeno fino alla metà di questa settimana. C’è incertezza invece per l’evoluzione nel corso del prossimo weekend, quando potrebbe tornare il maltempo.

Intanto per oggi, domenica 2 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nuvolosità bassa in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e nuvolosità bassa in Toscana. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio ancora fenomeni su calabria e Sicilia, cieli per lo più soleggiati altrove. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Sardegna. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in calo e massime in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .