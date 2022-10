Francesca Ghiribelli pubblica “Il primo amore è per sempre”

Nuove uscite per la Romantic Edizioni: è disponibile nelle librerie e online “Il primo amore è per sempre” di Francesca Ghiribelli

Usigliano 1938. Toscana, Villa Larini. Aleida è una dolce ragazza di origini aristocratiche che trascorre l’estate assieme a zia Clara, una donna che non conosce ma che sembra piena di sorprese. La donna ha un’azienda di profumi e saponi. In villa conosce il figlio dei dipendenti, Giulio. Nasce un’amicizia che presto si trasforma in qualcosa di molto più profondo. Il destino li mette a dura prova, soprattutto marca la differenza sociale e le regole rigide dell’epoca incombono. Anche la distanza non è dalla loro parte: lei vive in Spagna e in Toscana era solamente in vacanza…Riusciranno i due giovani a vivere la loro storia d’amore? Gli anni passano, ma l’aroma dei profumi e un libro di poesia…

PREZZO EBOOK 2,99

PREZZO CARTACEO 17,63

