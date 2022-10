Previsioni meteo 1 ottobre 2022: ultime piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 1 ottobre 2022: piogge sulle regioni centro-meridionali, torna il sole al Nord e parte del Centro

Condizioni meteo in miglioramento su parte dell’Italia dopo il transito di due perturbazioni che giovedì e ieri hanno portato piogge diffuse sulle regioni del Nord e del Centro Italia. Nella giornata di oggi avremo il ritorno del sole su queste aree della nostra Penisola, mentre i nuclei perturbati in scivolamento verso Sud determineranno precipitazioni, localmente anche intense, sulle regioni meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani è confermato un rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre sui settori occidentali del continente con valori al suolo fino a 1025 hPa. Di conseguenza le condizioni meteo in Italia e in Europa, per gran parte della prima settimana di ottobre, saranno all’insegna della stabilità con temperature in rialzo e in linea con le medie stagionali.

Intanto per oggi, sabato 1 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino mattino residue piogge sul Friuli Venezia-Giulia, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto e schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio ampie schiarite su tutte le regioni e qualche addensamentio sul Triveneto ma con tempo asciutto. In serata tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo deboli e isolati fenomeni sull Alpi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino residua instabilità con piogge da isolate a sparse, più asciutto il versante adriatico. Al pomeriggio residue piogge tra Lazio, Abruzzo e Marche meridionali, ampie schiarite altrove. In serata schiarite in arrivo su tutte le regioni che porteranno una prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su Molise, Sicilia e sole prevalente in Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni Peninsulari, locali fenomeni sulla Sicilia settentrionale e cieli soleggiati in Sardegna. In serata residue piogge tra Puglia e Basilicata, ampie schiarite altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Nord, stazionarie o in lieve calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .