Intarget diventa Società Benefit e punta alla certificazione B corp

Intarget diventa Società Benefit, primo step di un percorso partito da lontano,, e avvia il percorso verso la certificazione B corp

Con la presentazione del Manifesto “Innovating The Future” intarget, partner per la consulenza strategica nel customer journey, comunica il cambio di forma giuridica in Società Benefit. Si formalizza così un percorso partito da lontano che porterà la realtà nata a Pisa nel 2001 e che oggi conta 4 ulteriori sedi a Milano, Roma, Lugano e Shanghai ad ottenere la certificazione B corp.

“Con il Manifesto abbiamo messo nero su bianco la volontà di assumere un impegno più forte rispetto al passato, in un percorso che porta il profit a un maggior slancio verso soci, società civile, lavoratori, stakeholder e l’ambiente. Crediamo che il valore di un’azienda possa considerarsi tale se alla voce di utile, che emerge in un bilancio di esercizio, si aggiunga un bilancio sociale misurabile. Solo dall’unione di questi dati si può misurare il vero impatto che si ha sul territorio e su tutti coloro che gravitano attorno a una realtà: dagli azionisti ai partner, dai lavoratori ai clienti” afferma Nicola Tanzini, Founder e Presidente di intarget “Nel comunicare questa nostra decisione speriamo di stimolare il nostro settore e creare un confronto costruttivo. Vogliamo far comprendere come un marketing etico porti a un uso virtuoso del digitale e come l’innovazione tecnologica possa svolgere un ruolo di primo piano, contribuendo a rendere migliore il mondo che lasciamo alle giovani generazioni e di conseguenza rendere migliore il comparto”.

Da oltre vent’anni intarget affianca aziende e brand per la pianificazione globale del customer journey, costruendo strategie di marca efficaci e misurabili, è oggi partner creativo di Google, di Tencent Cloud Europe e di TikTok. Dal 2018, anno in cui ha aperto a Shanghai, segue ciò che accade in Cina e lo fa costruendo in:China Monitor: un’analisi sui trend più rilevanti del mercato cinese, raccogliendo scenari e opportunità per i brand occidentali nel Paese del Dragone.

Nel 2021 ha chiuso con un fatturato di 22 Mln di euro, segnando una crescita del 50% rispetto all’anno precedente e nei prossimi anni vedrà un ampliamento internazionale di mercato che porterà a un’escalation nei prossimi 3 anni con un allargamento delle attività commerciali su alcuni paesi europei. Nello specifico, si tratta di paesi dotati di una struttura industriale votata all’export, che abbiano tra le principali industry quelle del lusso, del fashion, del design e del food.

“Credo che un imprenditore abbia l’obbligo di stimolare gli altri con la propria azione e che debba creare modelli di riferimento che, con onestà e trasparenza, aiutino gli altri a migliorarsi e migliorare il mondo che li circonda. Abbiamo deciso di avere uno sguardo globale ma di non dimenticarci del territorio che ci ospita, in particolare di Milano e di Navacchio, forse – quest’ultimo – il territorio che può più beneficiare di quanto possiamo dare alla società civile” afferma Nicola Tanzini, Founder e Presidente di intarget.

intarget è il partner per la consulenza strategica nel customer journey.

Fondata a Pisa nel 2001, conta oggi 4 ulteriori sedi a Milano, Roma, Lugano e Shanghai.

Da oltre vent’anni affianca aziende e brand per la copertura ottimale del customer journey, costruendo strategie di marca efficaci e misurabili.

intarget supporta brand nazionali e internazionali in un percorso verso la piena maturità digitale e il raggiungimento degli obiettivi di business prefissati.

Grazie ad un team internazionale composto da più di 160 professionisti, mira a rendere di valore e migliorare l’interazione tra persone e brand, sfruttando al massimo le potenzialità offerte da tecnologie e piattaforme digitali e realizzando soluzioni tecnologiche innovative.

L’ecosistema di soluzioni prende forma dai centri d’eccellenza di intarget, articolandosi in: Marketing solutions per la consulenza strategica su attività digital cross-media e cross-country atte a coprire l’intero customer journey.

Data&Tech solutions per l’integrazione e l’implementazione di infrastrutture tecnologiche e piattaforme avanzate (cloud e A.I.) in grado di potenziare il marketing.

Creative solutions per la progettazione e il design della User Experience e la produzione di contenuti multimediali video, photography, motion graphics, 3d & postproduction che trasformano i touchpoint in esperienze memorabili.

Per maggiori informazioni: www.intarget.net