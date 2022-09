Nella stagione 2022 dei matrimoni ecco i regali più richiesti dagli sposi

Stagione matrimoni 2022, liste nozze matchy-matchy con l’arredamento dei neo-sposi e regali hi tech: ecco i preferiti dai Millennials

Dopo due anni di incertezze, cerimonie riprogrammate e nuovi fidanzamenti, è boom di nozze nel 2022. Con settembre torna la “stagione dei matrimoni” che, insieme alla tarda primavera, è considerata l’ideale per cerimonie da favola, specialmente per i Millennials. Il 2022 conferma questa tendenza, regalando anche a settembre lo scettro di mese più ambito per dire “sì lo voglio”, senza sottovalutare ottobre, il mese del foliage.

Dalle location glamour e “instagrammabili” alla scelta di menù sempre più spesso fusion e con prodotti di prima qualità, alla lista nozze digitale con richiesta di prodotti hi-tech, il matrimonio dei sogni è sempre pensato per lasciare il segno.

Ma cosa desiderano ricevere oggi i neo-sposi?

Non cercano solo la praticità legata al loro stile di vita sempre più dinamico, ma anche l’estetica e il design di tutti gli oggetti che andranno a comporre il loro habitat di coppia. In questo panorama in continuo mutamento, si mantengono sempre saldi i regali evergreen: dai costosissimi e ricercati servizi da tavola agli elettrodomestici di ultima generazione. Tra questi hanno la meglio tutti quei prodotti hi-tech, versatili ed esteticamente accattivanti.

Le recenti tendenze evidenziano come gli italiani non rinuncino ad inserire nella top ten di prodotti della lista nozze elettrodomestici smart che possano semplificare la vita e strizzare l’occhio alle ultime tendenze di interior design, rispondendo alla richiesta attuale di avere una casa funzionale e tecnologica.

Per le neo-coppie, in particolare i Millennials, la casa è un microcosmo che riflette il loro gusto più profondo: la wishlist di oggetti e complementi d’arredo dovrà certamente sposare lo stile della propria abitazione. Sia che la coppia pensi ad una nuova casa, sia che non voglia abbandonare quella della convivenza, c’è una lista nozze specifica per lo stile di arredamento preferito e abitudini nel vivere al meglio la casa. Da quella per le coppie più ‘cozy’, che concepiscono la casa come un luogo che li rappresenti e dove trascorrere il tempo libero da soli o con gli amici più stretti, a quelle per i più ‘twinkly’, che concepiscono più tradizionalmente la casa come il loro regno e il centro della vita in famiglia, fondendo impegno, ambizione e entusiasmo nell’arredo e nella cura degli ambienti.

Queste sono le tendenze rilevate a partire dalle richieste dei propri clienti da Vorwerk in Italia, l’azienda leader nella vendita diretta di prodotti di alta qualità, tra cui l’ultimissimo sistema di pulizia integrato Folletto VK7 S e l’ultima generazione del robot da cucina intelligente Bimby TM6.

Evergreen e tra i prodotti più desiderati della categoria per efficienza, praticità e design – frutto della continua ricerca e sviluppo del Gruppo Vorwerk – Bimby e Folletto rientrano tra gli oggetti che compongono gli stili di arredamento più in voga nelle case dei Millennials: il nordico-essenziale e l’urban-industriale, entrambi accattivanti e moderni ma ognuno con caratteristiche specifiche.

FOLLETTO E LO STILE NORDICO-ESSENZIALE

Lo stile-casa scandinavo riflette le personalità sobrie ed eleganti di chi lo abita: un tocco di colore all’abitazione, ma senza esagerare, e pulizia e ordine eccellenti. Prevale sicuramente il colore bianco, il legno, linee pulite e minimal, e un design semplice ma confortevole, che trasmette quell’Hygge, cioè quel senso di comfort e accoglienza che gli ambienti sono in grado di trasmettere.

Ecco che tra i regali delle liste nozze, è perfetto il nuovo sistema di pulizia senza filo Folletto VK7S, che si conferma tra i must-have più desiderati da nord a sud Italia. Il sistema più performante nella categoria dei senza filo per la pulizia e l’igiene della propria casa, Folletto VK7 S è top-of-mind per chi ha in mente un prodotto versatile, leggero e affidabile e desidera affidarsi a un prodotto di ultima tecnologia ed elevate performance.

Con il suo design moderno e intuitivo è in linea con uno stile-casa nordico, combinando linee semplici e colore neutro a un’elevata potenza e qualità di prestazioni. La batteria garantisce prestazioni eccellenti fino all’ultimo secondo di carica e il più lungo ciclo di vita di una batteria nel comparto. Inoltre, il tempo di ricarica della batteria è estremamente contenuto.

Ecco che l’inimitabile effetto accogliente ed elegante di un bel parquet in legno naturale in stile scandinavo richiede una pulizia perfetta ma anche delicata. Grazie alla Pulilava SP7 S, la componente fondamentale del Sistema di pulizia Folletto VK7 S, si possono aspirare e lavare tutti i tipi di preziosi parquet in un solo passaggio e con una pulizia profonda, grazie anche ai detergenti specifici che, insieme all’azione di strofinamento del panno in microfibra di dotazione, eliminano lo sporco annidato nelle fughe.

BIMBY E LO STILE URBAN-INDUSTRIALE

Lo stile-casa urban è adatto soprattutto a chi non ama gli ambienti chiusi ma preferisce circondarsi di tanto spazio per lavorare, per pensare e, magari, per organizzare incontri con amici, parenti e colleghi. Un ambiente spiccatamente ispirato alle atmosfere metropolitane, i cui elementi di base sono l’utilizzo di ferro brunito con saldature a vista e l’utilizzo di legno grezzo.

Un ruolo focale è rivestito dai colori, principalmente toni neutri, come nero, grigio, sabbia e bianco. La cucina riveste un ruolo essenziale nella casa dei sogni dei Millennials, tanto che tra le richieste più gettonate delle giovani coppie troviamo il robot da cucina: un compagno di vita capace di rispondere alle nuove esigenze del cooking e dell’alimentazione in modo pratico ed efficiente.

L’accostamento bianco-nero con acciaio inox a vista e il design accattivante ed ergonomico dell’ultimo modello Bimby TM6 lo rende un perfetto complemento d’arredo che risponde alla regola dell’essenzialità in cucina sostituendo con le sue funzioni oltre 20 altri elettrodomestici. Ultra pratico e digitale, il robot intelligente di casa Vorwerk è la soluzione ideale per preparare piatti deliziosi con il minimo sforzo: perfetto per chi ha bambini piccoli e indispensabile per chi non ha dimestichezza con pentole e fornelli ma ama la cucina della propria tradizione o vuole sperimentare gusti innovativi o di regimi alimentari specifici.

Sempre al passo con i tempi, Bimby ha più di 50 anni di storia, ma non li dimostra. Se i nostri stili di vita sono sempre più urbani e digitali, con Bimby cucinare è facile e pratico e il successo è sempre garantito. Si possono preparare in Modalità Guidata oltre 8.000 ricette della piattaforma ufficiale Cookidoo, e con l’aiuto dell’App programmare i menù della settimana sulla base di ingredienti, diete alimentari, quello che abbiamo in dispensa o semplicemente la propria agenda quotidiana tra casa e ufficio, salvando la lista della spesa per quando andiamo al supermercato o facciamo la spesa on line: tutte funzioni accessibili anche da tablet e smartphone.