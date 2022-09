Ipertensione nei giovani legata a inattività e dieta scorretta

Inattività, diete ricche di zuccheri e sale ed eccesso di peso sono alla base di nove casi su dieci di ipertensione arteriosa nei bambini e negli adolescenti

Inattività, diete ricche di zuccheri e sale ed eccesso di peso sono alla base di nove casi su dieci di ipertensione arteriosa nei bambini e negli adolescenti, secondo un documento di consenso di esperti di salute cardiaca pubblicato su European Heart Journal, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC). Il documento, che si concentra sull’ipertensione nei bambini tra i 6 e i 16 anni, raccomanda che l’intera famiglia si rimetta in salute.

“I genitori sono importanti agenti di cambiamento nella promozione dei comportamenti di salute dei bambini”, ha dichiarato il primo autore, il professor Giovanni de Simone dell’Università di Napoli Federico II, Italia. “Molto spesso l’ipertensione e/o l’obesità coesistono nella stessa famiglia. Ma anche quando questo non è il caso, è auspicabile che le modifiche dello stile di vita coinvolgano tutti i membri della famiglia”.

Le raccomandazioni dietetiche per il trattamento dell’ipertensione arteriosa nei bambini includono l’enfasi su verdura fresca, frutta e altri alimenti ad alto contenuto di fibre, limitando l’assunzione di sale ed evitando bevande zuccherate e grassi saturi. I bambini e gli adolescenti dovrebbero svolgere ogni giorno almeno un’ora di attività fisica moderata-vigorosa, come jogging, ciclismo o nuoto, e non dedicare più di due ore al giorno ad attività sedentarie. “I genitori dovrebbero monitorare la quantità di tempo che i loro figli trascorrono guardando la TV o utilizzando gli smartphone e suggerire alternative attive”, ha detto de Simone.

È necessario fissare obiettivi realistici per quanto riguarda il peso, la dieta e l’attività fisica, concentrandosi sugli aspetti che necessitano di maggiori miglioramenti. “Registrare il peso, le abitudini alimentari e l’attività fisica nel corso del tempo – ma senza diventare ossessivi – può aiutare i giovani e le loro famiglie a monitorare i progressi verso i loro obiettivi”, ha detto la professoressa de Simone.

Si raccomanda un “sistema di ricompensa per la salute”. Il professor de Simone ha affermato che: “Gli incentivi ideali sono quelli che aumentano il sostegno sociale e rafforzano il valore dei comportamenti mirati, come un giro in bicicletta in famiglia o una passeggiata con gli amici”.

Il documento fa riferimento all’obesità infantile e all’ipertensione come a “fratelli insidiosi” che gradualmente diventano un serio pericolo per la salute. Gli studi hanno dimostrato che l’ipertensione infantile sta diventando più comune e che parte dell’aumento può essere spiegato dall’obesità, in particolare dall’obesità addominale. Si stima che meno del 2% dei bambini normopeso sia iperteso, rispetto al 5% dei bambini in sovrappeso e al 15% dei bambini obesi. Il professor de Simone ha dichiarato: “L’aumento dell’ipertensione infantile è molto preoccupante perché è associato alla persistenza dell’ipertensione e di altri problemi cardiovascolari in età adulta”.

La diagnosi precoce dell’ipertensione arteriosa è fondamentale per poterla gestire con lo stile di vita e, se necessario, con i farmaci. Anche una sola misurazione della pressione arteriosa da parte di un medico o di un infermiere può identificare i bambini con pressione alta, ma si raccomanda una seconda visita per la conferma. De Simone ha affermato che: “Lo screening dovrebbe essere effettuato nell’ambito delle cure primarie almeno ogni anno, indipendentemente dai sintomi. Questo perché l’ipertensione nei bambini, come negli adulti, è di solito asintomatica”.

Quando le misurazioni della pressione sanguigna indicano un’ipertensione, sono necessari un’anamnesi e un esame fisico per determinare le potenziali cause e identificare i comportamenti che possono essere modificati. Le informazioni comprendono la storia familiare di ipertensione e di malattie cardiovascolari, il peso alla nascita e l’età gestazionale; i dettagli sullo stile di vita, come il fumo, l’assunzione di sale, il consumo di alcol, l’esercizio fisico e le attività del tempo libero; e i possibili sintomi, tra cui cefalea, epistassi, vertigini, disturbi visivi, scarso rendimento scolastico, difficoltà di attenzione, respiro corto, dolore toracico, palpitazioni e svenimenti.

Nelle fasi iniziali, il trattamento dell’ipertensione infantile deve concentrarsi sull’educazione e sulla modifica del comportamento. Se non si raggiungono gli obiettivi pressori, si deve introdurre un singolo farmaco a basso dosaggio. Se un farmaco è inefficace, possono essere necessarie piccole dosi di due farmaci.

Gli autori invitano le agenzie di sanità pubblica a dare priorità alla prevenzione e alla gestione dell’ipertensione nei bambini e negli adolescenti. Per esempio, campagne di sensibilizzazione sui rischi dell’ipertensione nei giovani e sull’impatto positivo di uno stile di vita sano che includa l’attività fisica, una dieta nutriente a basso contenuto di sale e zucchero e il non fumare. Altre azioni raccomandate includono la protezione del tempo dedicato ai bambini dalla TV e dai social media, senza promuovere cibo spazzatura o abitudini di vita potenzialmente deleterie.

de Simone G, Mancusi C, Hanssen H, et al. Hypertension in children and adolescents. Eur Heart J. 2022. doi:10.1093/eurheartj/ehac328

https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehac328