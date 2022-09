In Somalia mezzo milione di bambini a rischio malnutrizione

UNICEF lancia un nuovo allarme per la Somalia: oltre mezzo milione di bambini rischiano di morire per malnutrizione acuta grave

“Il numero dei bambini fra i 6 e i 59 mesi che ci si aspetta soffriranno di malnutrizione acuta grave è incrementato da 386.000 a 513.550. È un aumento terribile del 33%, che significa che 127.000 bambini in più sono a rischio di morte”.

Lo denuncia James Elder, Portavoce dell’UNICEF, che aggiunge: “Come abbiamo sentito la settimana scorsa, i bambini stanno già morendo. I nostri partner riportano che diversi centri di stabilizzazione sono pieni e quindi i bambini gravemente malati ricevono le cure sul pavimento”.

I bambini gravemente malnutriti hanno una probabilità 11 volte maggiori di morire di diarrea e morbillo rispetto a quelli ben nutriti e questi due fenomeni sono in aumento in tutta la regione, che si prevede si avvierà verso la carestia.

Tra gennaio e luglio sono aumentate le epidemie, con almeno 8.400 casi sospetti di diarrea acquosa acuta/colera e circa 13.000 casi sospetti di morbillo (il 78% sono bambini sotto i 5 anni).

Per dare un terribile contesto a questi ultimi numeri: 340.000 bambini hanno avuto bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave durante la carestia del 2011. Oggi, invece, sono 513.000 i bambini che rischiano di morire. Oltre mezzo milione di bambini che affronta una morte prevenibile – è un numero, un incubo che incombe, che non abbiamo mai visto in questo secolo.

È necessario un cambiamento radicale per evitare che la carestia si ripeta – assicurandoci che i donatori impegnino fondi a lungo termine per aiutare le famiglie a costruire la propria resilienza agli effetti di questa crisi climatica. Ad esempio, l’appello triennale dell’UNICEF per aiutare le famiglie e le loro comunità a costruire la resilienza nella regione del Corno d’Africa è attualmente finanziato solo per il 3%”.