I furti di criptovalute sono in continuo aumento

Chainalysis Mid Year Crime Report: attività illecita in aumento, 1,9 miliardi di dollari in criptovalute rubati fino allo scorso luglio

l 2022 è stato un anno con diversi alti e bassi per i mercati delle criptovalute, con cali di prezzo significativi in tutte le valute a maggio e giugno. Anche se non si può sapere cosa accadrà in futuro, i prezzi delle criptovalute sono stati relativamente stabili nell’ultimo mese, con Bitcoin che ha tenuto tra $ 20.000 e $ 24.000. Ma quali effetti ha avuto la flessione del mercato sull’attività illecita di criptovaluta?

Per rispondere a questa domanda, Chainalysis, la piattaforma di dati blockchain che fornisce software, servizi e ricerche ad agenzie governative, borse, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative e di sicurezza informatica in oltre 70 Paesi, ha rilasciato un aggiornamento del suo Cryme Report, con lo scopo di mostrare come le attività illecite siano state influenzate dalle condizioni del mercato.

Highlights:

– Le entrate totali delle truffe per il 2022 sono attualmente pari a $ 1,6 miliardi, il 65% in meno rispetto a fine luglio 2021: questo calo sembra legato al calo dei prezzi in diverse valute.

– La più grande truffa del 2022 finora ha fruttato 273 milioni di dollari in criptovalute, solo il 24% delle entrate di Finiko fino alla fine di luglio del 2021.

– Pirateria informatica e furti di fondi sono in aumento: fino a luglio 2022 sono state rubate criptovalute per un valore di 1,9 miliardi $ in hack di servizi, rispetto ai $ 1,2 miliardi rubati nello stesso periodo dell’anno precedente.

