Previsioni meteo 29 settembre 2022: nuova perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 settembre 2022: nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia con piogge al Nord e al Centro

Condizioni meteo di nuovo all’insegna del maltempo sull’Italia mentre si avvicina il weekend che segnerà l’arrivo di Ottobre. Nella giornata di oggi una perturbazione raggiungerà le regioni del Nord e del Centro, accompagnata da piogge e locali rovesci. Le aree più interessate dalle precipitazioni saranno ancora una volta quelle tirreniche, mentre al Sud il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo un deciso peggioramento meteo sull’Italia, con piogge intense e diffuse che bagneranno gran parte della Penisola, specie al Centro-Nord. Il primo fine settimana di ottobre potrebbe vedere invece il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Avremo dunque ancora precipitazioni, seppur isolate, sul versante tirrenico, ma tempo in miglioramento grazie all’aumento del campo barico.

Intanto per oggi, giovedì 29 settembre 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, con piogge tra Liguria, Alpi Apuane e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, anche intensi sul Friuli. In serata ancora maltempo diffuso con piogge e nubifragi sparsi. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Centro al mattino piogge sparse sulle regioni Tirreniche, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio fenomeni più intensi sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli coperti e piogge moderate. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge su settori tirrenici e Sardegna occidentale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.