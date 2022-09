Permano ha aperto il suo primo negozio a Milano

Permano, grazie al successo ottenuto dai prodotti, pensati proprio per prendersi cura delle mani, ha aperto il suo primo negozio a Milano

Permano, brand Italiano di beauty e lifestyle, ha debuttato nel 2020 con una capsule di igienizzanti mani profumati e idratanti in spray dal packaging sostenibile e plastic-free, che si è presto evoluta in una linea completa di prodotti specifici per la cura delle mani. Sviluppati con lo scopo di elevare i rituali quotidiani di ciascuno, i prodotti sono di alta qualità, realizzati con formule 100% Made in Italy e cruelty free: Good for the planet, made for all hands.

Grazie al successo ottenuto dai prodotti, pensati proprio per prendersi cura delle mani, ha appena aperto il suo primo negozio a Milano, in via Tadino, 15 (Porta Venezia). Più che uno store tradizionale è una location in cui riscoprire l’importanza del contatto fisico, superando finalmente gli ostacoli del distanziamento sociale e venire a provare i prodotti che spaziano dalle creme ai saponi esfolianti.

Il tratto distintivo del marchio è la sostenibilità. Permano propone infatti una gamma di prodotti caratterizzati da ingredienti cult nel mondo dello skincare in packaging di alluminio minimalisti e riciclabili.

Il concept di Spazio Permano è in linea con i valori del marchio. Il design è minimale e caratterizzato da un ambiente essenziale e puro. Una tonalità monocromatica di verde chiaro introduce un legame metafisico tra il marchio e la natura, creando contemporaneamente un ambiente di relax. Una caratteristica particolare del negozio è il tavolo centrale monolitico, un elemento architettonico che simboleggia il contatto fisico, invitando i visitatori a riunirsi e scoprire i rituali quotidiani di Permano. Viene anche utilizzato per trattamenti occasionali per la cura delle mani e per laboratori interattivi. A guidare la start up un team giovanissimo capitanato da due fratelli. Edoardo a Milano, architetto con background nella moda. La sua formazione tecnica e pratica fin da subito lo mette in contatto con il fondamentale ruolo delle mani. Sono loro che plasmano la materia, disegnano nuove realtà e sono da sempre lo strumento più efficace di ogni creativo.