Pagamenti online: ecco i metodi più sicuri

Ormai gli acquisti online sono diventati sempre più diffusi. I dati ormai parlano chiaro e quello che è successo in Cina è lampante: lì, infatti, per la prima volta nella storia gli acquisti online hanno superato quelli fisici. Segno che i tempi stanno inevitabilmente cambiando e che stiamo andando verso una nuova era. Fatto sta che, ancora oggi, c’è chi ha dei dubbi o comunque delle perplessità circa i pagamenti online. Sono davvero sicuri?

È la domanda che si pongono in tanti e che ancora oggi necessita di chiarimenti. Acquistare, e anche vendere, in rete è diventata una operazione ormai molto diffusa e semplice. È vero, però, che esistono tantissimi metodi che non tutti conoscono. In quest’articolo abbiamo deciso di rendere noti quelli che sono i metodi di pagamento online più sicuri a nostra disposizione. Vediamo nel dettaglio.

Dalla carta di credito a quella prepagata

Inutile dire che il metodo più sicuro sia ancora oggi quello legato all’utilizzo di carte. Che si parli di carta di debito o credito, si tratta di un metodo sicuro e veloce per effettuare pagamenti online. Acquistare e vendere online è un’operazione di estrema facilità attraverso le carte a nostra disposizione. Sarebbe sempre meglio, però, accertarsi che il sito su cui si stanno facendo acquisti sia attendibile: verifichiamo, per esempio, l’URL e cerchiamo se ci sia la dicitura “https”.

Oltre a ciò, sfruttiamo sempre gli standard di sicurezza previsti dal nostro conto. Lo stesso discorso vale per le carte prepagate. In assenza di carte di credito o debito, si possono utilizzare dei metodi di pagamento basati su carte prepagate. Molte ormai mettono a disposizione anche un codice IBAN e permettono di effettuare dei bonifici e riceverli. Addirittura, alcune carte prepagate consentono persino di farsi accreditare lo stipendio. Generalmente, nella maggior parte dei casi, il massimo importo che si può perdere in caso di frode non sarà oltre ciò che si è caricato precedentemente.

Paypal

Inutile dire che tra i metodi di pagamento online più diffusi sia presente anche Paypal. Si tratta di un metodo che offre il vantaggio eccezionale di pagare e farsi pagare senza essere costretti ad utilizzare i dati bancari in nostro possesso. Oltre a ciò, dobbiamo comunque considerare che si può pagare per servizi o per prodotti in maniera molto più veloce ed immediata rispetto ad altri metodi. Questo è appoggiato sempre ad una carta prepagato o un conto bancario. Teniamo presente che Paypal è ormai utilizzato anche per pagamenti su piattaforme di gioco come quelle di scommesse: sono sempre di più i casino con Paypal su cui poter giocare.

Bonifico bancario

Da tenere sempre presente che si possano effettuare anche pagamenti online attraverso bonifici bancari. Si tratta di un metodo di vecchia data ma che ancora oggi riscuote grande successo. È vero, però, che si tratta di un metodo anche lento rispetto ad altri. Immaginiamo che le tempistiche di ricezione ed invio non sono come quelle di altri pagamenti. Va detto, però, che è un metodo molto sicuro.

Contrassegno

Infine, da segnalare come si sia affermato sempre di più il metodo del contrassegno. Si tratta di un metodo che può essere utilizzato non solo se non abbiamo possibilità di pagare in altra maniera, ma anche in caso in cui non ci fidiamo molto del venditore da cui stiamo acquistando. Questo metodo, infatti, permette di poter pagare direttamente al ricevimento della merce ordinata. Questo pagamento è meno comune ed utilizzato rispetto agli altri e non sempre viene offerto dai servizi e dai vari siti come gli e-commerce. D’altronde, il servizio che lo mette a disposizione deve affrontare spese superiori per offrirlo.