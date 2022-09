Il film “In Her Shoes – Se fossi lei” su Rai Movie: ecco la trama

“In Her Shoes – Se fossi lei” in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film con Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine

Rose e Maggie sono sorelle, ma non potrebbero essere più diverse tra loro. Rose è un avvocato in carriera, sogna da sempre di incontrare un uomo che le sciolga i capelli, le tolga gli occhiali e le dica che è bellissima. Maggie, è più giovane di Rose, non ha un impiego fisso, ha un corpo perfetto e scarta gli amanti come fossero caramelle. Una coppia protagonista del film di Curtis Hanson “In Her Shoes. Se fossi lei”, in onda giovedì 29 settembre 2022 su Rai Movie alle 21:10, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Nel cast Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith, Francine Beers.

L’unica cosa che le due sorelle hanno in comune, a parte il Dna, è la misura delle scarpe, ma ci saranno degli avvenimenti grazie ai quali conosceranno la loro nonna materna che le aiuteranno a ricredersi. Il film è tratto dal bestseller “A letto con Maggie” di Jennifer Weiner e prodotto da Ridley Scott.