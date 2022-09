Dama Berkana online con “La Rotta delle Leggende”

Stanchi delle classiche strutture letterarie? Disponibile su Amazon il metaromanzo folkloristico di Dama Berkana, “La Rotta delle Leggende”

“La Rotta delle Leggende” non è un semplice libro: è un metaromanzo folkloristico in cui il lettore viene coinvolto personalmente. Attraverso la penna di un Viaggiatore anonimo, il lettore sperimenta un coinvolgimento a tutto tondo. Segue la Rotta tracciata e percorsa dal Viaggiatore, e lo fa restando al suo fianco mentre lui annota ciò che succede. Poi, man mano che i due incontrano le Leggende, il lettore ascolta direttamente dalle loro bocche le storie che si apprestano a narrare.

Non ci sono mediazioni, il Viaggiatore si limita a trascrivere i racconti delle Leggende sul suo vecchio diario ma non aggiunge giudizi. Il lettore può, così, farsi un’idea propria dei valori e dei messaggi che le Leggende vogliono lasciargli. Tuttavia, il Viaggiatore viene in suo aiuto inserendo piccole spiegazioni su quanto ascoltato, mantenendosi però sempre imparziale.

La presenza anonima del Viaggiatore fa sì che il lettore possa identificarvisi, entrando nel libro e scavalcando il limite della pagina stampata. Oppure, può vedere nel Viaggiatore un ipotetico compagno d’avventura, rompendo comunque la “quarta parete” ma senza diventare l’unico protagonista.

LA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI

Quanto bene conosciamo le nostre radici? Dodici Leggende ci metteranno alla prova raccontandoci le loro storie attraverso “La Rotta delle Leggende”!

In un mondo sempre più concentrato sulla tecnologia e la modernità, le tradizioni stanno svanendo. Il passato viene lasciato indietro per fare spazio al presente e al futuro, ma è un errore. Le tradizioni, i miti e le leggende popolari non sono un peso per lo sviluppo. Sono le fondamenta su cui si dovrebbe costruire per ottenere una solida stabilità.

“La Rotta delle Leggende”, uscito l’11 giugno in cartaceo e il 14 in ebook, porta alla luce dodici storie antiche, sfidando chi vi si accosta a scoprire quanto conosce le sue radici. Vuole unire passato, presente e futuro, dimostrando quanto le tradizioni non siano sinonimo di bigottismo o regressione. Le tradizioni, i miti, le leggende e gli elementi folkloristici sono calderoni ricchi di importanti valori e insegnamenti. Basta solo leggerli nel verso giusto.

LE DODICI LEGGENDE, DALL’ITALIA ALLE AMERICHE

Il mondo è pieno di miti e tradizioni, ma “La Rotta delle Leggende” ne propone solo dodici. Come mai soltanto dodici? Data la vastità di storie antiche, sarebbe impossibile pensare di racchiuderle tutte in un solo libro. Le dodici Leggende presenti ne “La Rotta delle Leggende” attraversano il mondo partendo dall’Italia, passando per la Grecia, l’Egitto, le Americhe. Fino ad arrivare sulla Luna. Pur essendo pochissime rispetto a quelle esistenti, riescono a ricoprire gran parte dei continenti e degli stati.

Le dodici Leggende scelte sono, dunque, un percorso iniziatico verso la riscoperta delle nostre radici. Possono essere viste come l’introduzione di un vasto repertorio, per cui il lettore è invitato ad approfondire autonomamente le sue conoscenze una volta terminata la lettura del libro.

Ma quali sono queste dodici Leggende?

Dato che alcune di esse si svelano solo leggendole, qui di seguito sono riportati esclusivamente i titoli dei capitoli a esse dedicati. In questo modo è possibile avere un’anticipazione senza rischiare svelamenti eccessivi che rovinerebbero l’esperienza di lettura.

Ecco, quindi, i titoli:

1. Il Ceppo

2. Patrunedda

3. I tre Sempreverdi

4. L’abile Cisso

5. La Dama Verde

6. I Ciclamini del Re

7. L’esercito delle Lanterne

8. Il Reishi e Shih Huang Ti

9. Il Cempasúchil e il Colibrì

10. La decisione del Fuoco

11. Criniera di Brina

12. Alklha e la Luna

RETELLING ILLUSTRATI, POSSIBILI SPUNTI PER NUOVI LIBRI

Negli ultimi anni, il mondo dell’editoria è stato positivamente colpito da numerosi “retelling”. Si tratta di storie, più o meno note, legate a fiabe, favole, miti o leggende che vengono riscritte in una nuova chiave di lettura.

“La Rotta delle Leggende” è un forziere traboccante di retelling illustrati. Accompagnati da piccoli disegni, sono sia ri-narrazioni in sé, sia possibili spunti per nuovi libri. Data la brevità di ogni racconto, infatti, le rivisitazioni di questo metaromanzo possono essere utilizzate come punti di partenza per dei retelling veri e propri.

Che sia per affinare la propria tecnica di scrittura ed esercitarsi senza impegno, o che sia per cominciare a scrivere un nuovo romanzo, le dodici Leggende sopra citate hanno la valenza di incipit interessanti e stimolanti.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

“La Rotta delle Leggende” è un libro pubblicato con Amazon KDP dell’autrice Dama Berkana. È la terza pubblicazione dell’autrice, ma è slegato dai volumi precedenti.

La Dama Berkana dispone di un sito web omonimo in cui è possibile visionare tutte le sue pubblicazioni, oltre a materiale gratuito da scaricare e recensioni di libri di altri autori.

Aperta al dialogo con i lettori, Dama Berkana può essere contattata tramite il suo profilo Instagram o Facebook, oltre che via e-mail. Laureata all’Accademia di Belle Arti di Catania in Scenografia per i Nuovi Media, Dama Berkana pubblica il suo primo libro “La Ruota d’Argento” nel 2020. Nello stesso anno, il suo racconto breve “I Fatuzzi Superbi” viene inserito e pubblicato nella raccolta del concorso letterario “Sicilia Dime Novels” a cura Algra Editore. Nel 2021 pubblica “Le Isole di Smeraldo”, prequel de “La Ruota d’Argento”.

Ecco, dunque, i contatti principali:

• Sito web: https://ladamaberkana.it/