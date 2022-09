Ogni attività – piccola o grande che sia – ha bisogno di aprirsi all’innovazione per garantirsi un posto in prima fila nell’adozione di tecniche all’avanguardia e convenienti per il suo sviluppo. E, grazie al servizio di Firma Elettronica proposto da YouSign, i propositi avanguardisti per la propria azienda, possono facilmente avverarsi.

Infatti, grazie al software cloud di Firma Elettronica messo a punto dai professionisti di YouSign, è possibile catapultare il proprio business tra le fila dell’innovazione. I vantaggi sono lampanti: dal risparmio di tempo dovuto al taglio dei passaggi necessari all’autenticazione dei documenti, fino alla rapidità di recupero di quelli già firmati passando, infine, per la salvaguardia dello spazio ottenuto dall’archiviazione digitale.

Ma è soprattutto la sicurezza a dover essere menzionata come discrepante rispetto alla classica firma cartacea. Mediante la dematerializzazione dei documenti, apporre la firma elettronica rappresenta la metodologia più sicura rispetto a quelle tradizionali. Questo è spiegato dal fatto che, i servizi di Firma Elettronica possono essere elargiti solamente da fornitori – come YouSign – che rispettano vincolanti norme e requisiti stringenti, oltre ad essere periodicamente controllati per la garanzia della corretta conformità alle decisioni europee in materia di firma digitale.

Dopo una prima panoramica in cui appaiono già espliciti i vantaggi della Firma Elettronica rispetto a quella tradizionale, ecco alcuni approfondimenti per cogliere appieno l’unicità di tale servizio, in particolare:

la Firma Elettronica per un ufficio paperless;

per un ufficio la Firma Elettronica su misura per la tua attività: i vantaggi ;

; le nuove frontiere del lavoro con YouSign.

La Firma Elettronica per un ufficio paperless

Tra le novità che la Firma Elettronica è in grado di introdurre nelle aziende e negli uffici, c’è la completa eliminazione della carta. Componente indispensabile per le pratiche quotidiane, con la Firma Elettronica viene completamente sostituita dai documenti smaterializzati e in formato digitale. Questo, significa che un’azienda è in grado di ottenere i documenti autenticati e firmati dalle terze parti, senza il bisogno di procedere a tutte quelle macchinose attività di stampa e invio di documenti in formato cartaceo.

La Firma Elettronica, che è un processo informatico basato sull’unione di strutture tecniche e legali che consentono di validare qualsiasi tipo di documento, rende dinamici e funzionali i compiti di tutte le aziende. Infatti, l’autenticazione in formato digitale, garantisce l’ottimizzazione dei processi d’ufficio e, al contempo, la prova del consenso su ogni documento successivamente riposto e potenzialmente recuperato nell’archivio online.

Inserendo nelle pratiche comuni quella della Firma Elettronica, all’interno di un’azienda è possibile apportare sostanziali modifiche di miglioramento senza stravolgere i processi già in essere ottimizzando e aumentando la produttività dei team di lavoro. Contestualmente, si verifica il miglioramento della qualità e della quantità di compiti realizzati all’interno dell’ufficio o del business in questione.

La Firma Elettronica su misura per la tua attività: i vantaggi

YouSign permette di formulare e adattare alle esigenze di tutte le attività, i suoi servizi di autenticazione digitale. Infatti, comunicando con gli esperti professionisti di YouSign, ogni ufficio, business o attività, realizza su misura dei propri bisogni la miglior offerta per la firma digitale dei documenti. Infatti, è solamente ragionando sui particolari della propria attività che si ottengono le informazioni per gestire al meglio il proprio lavoro. In particolare, i vantaggi che è possibile ottenere con YouSign sono:

servizi su misura per ogni team: che siano esigenze commerciali o dirigenziali, è possibile modularli in base alle esigenze manifestate;

per ogni team: che siano esigenze commerciali o dirigenziali, è possibile modularli in base alle esigenze manifestate; l’analisi del settore d’applicazione: i servizi proposti vengono progettati in funzione del settore in cui si opera. Pertanto, si possono ottenere funzioni direttamente indirizzate a banche, assicurazioni, mercato immobiliare, per le assunzioni, l’industria sanitaria e tanto altro;

d’applicazione: i servizi proposti vengono progettati in funzione del settore in cui si opera. Pertanto, si possono ottenere funzioni direttamente indirizzate a banche, assicurazioni, mercato immobiliare, per le assunzioni, l’industria sanitaria e tanto altro; possono essere integrati con i tool già attivi : YouSign funziona su ogni tipo di dispositivo, si collega al tuo stack software senza bisogno di stravolgimenti o modifiche al tuo standard di lavoro;

: YouSign funziona su ogni tipo di dispositivo, si collega al tuo stack software senza bisogno di stravolgimenti o modifiche al tuo standard di lavoro; la sicurezza è una priorità: l’uso della crittografia avanzata e degli hosting sicuri sono una garanzia per la protezione e la sicurezza dei propri documenti. Essi, grazie a YouSign, non possono essere sottratti, modificati o in alcun modo alterati dai firmatari, garantendo un passaggio sicuro e affidabile.

Le nuove frontiere del lavoro con YouSign

YouSign inaugura un nuovo modo di lavorare più agile e conveniente per tutti. Infatti, ognuna di quelle attività che fanno parte del versante amministrativo come la contabilità, la fatturazione, la contrattualistica o la modulistica, che richiedono ore e ore di lavoro sono massimizzate e ottimizzate dai servizi proposti dall’innovativo brand.

Dunque, le enormi potenzialità della Firma Elettronica, rendono i dipendenti in grado di contrarre il tempo speso nei compiti amministrativi e dedicarsi al fulcro delle loro attività. Tra gli altri supporti garantiti da YouSign si annoverano promemoria automatici, modelli procedurali, gestione e ricezione di documenti, archiviazione digitale e, ovviamente, la frontiera dell’innovazione rappresentata dalla Firma Elettronica.