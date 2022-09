“C’era una volta a… Hollywood” su Rai Movie: ecco la trama

In prima serata su Rai Movie “C’era una volta a… Hollywood”: ecco la trama del film con protagonisti Leonardo Di Caprio e Brad Pitt

La più recente imperdibile follia di Quentin Tarantino, tra pulp, commedia e metacinema. Mercoledì 28 settembre 2022 in prima serata Rai Movie proporrà : “C’era una volta a… Hollywood”.

Fine anni ’60, Hollywood. Rick Dalton è un attore televisivo in cerca di fortuna, costantemente spalleggiato dalla sua abituale controfigura, nonché amico e tuttofare, Cliff Booth. Quando accanto alla villetta in cui Rick vive a Cielo Drive, sulle colline losangeline di Beverly Crest, si trasferiscono il regista Roman Polanski e l’attrice Sharon Tate, sua giovane moglie, per Rick si prospetta la possibilità di abbandonare le solite parti da villain in western di serie b per produzioni di alto livello. L’uomo non può immaginare che da lì a poco la vita del regista e dell’interprete di “Per favore non mordermi sul collo” si sarebbero incrociate con la famigerata Manson Family.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino in un film che celebra la Hollywood a cavallo tra l’epoca classica del cinema e il revisionismo dei generi del periodo postsessantottino. Una grande dichiarazione d’amore da parte di Quentin Tarantino per il cinema con cui si è formato che sfocia in una fantasiosa riscrittura utopica degli eventi storici, come era già accaduto in “Bastardi senza gloria”.