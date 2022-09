Videogiochi: come funziona “Heads Up!” di Netflix

Disponibile agli abbonati in tutto il mondo un’esclusiva versione dell’amato gioco per dispositivi mobili con mazzi ispirati all’universo della piattaforma

Come interpreteresti Lady Whistledown in meno di cinque secondi? Vorresti provare la tua migliore imitazione di Eddie Munson [prepara l’air guitar]? La tua amica sta mimando il bacio dello chef o Chef’s Table un secondo prima che tu decida di urlare: “Mi arrendo”?

Fan di Netflix,, le vostre feste, serate danzanti e incontri di cineforum stanno per raggiungere un altro livello. Infatti è da oggi disponibile agli abbonati in tutto il mondo un’esclusiva versione dell’amato gioco per dispositivi mobili con mazzi ispirati all’universo di Netflix. . In questo gioco che unisce tradizione e originalità bisogna indovinare le parole sulla fronte di un giocatore prima dello scadere del minuto. In collaborazione con Ellen Digital Ventures, Heads Up! di Netflix dà agli utenti la possibilità di mettersi alla prova con 28 mazzi ispirati alle serie più popolari come Bridgerton, Stranger Things e Squid Game, ai canali social più amati come o e a una serie di categorie di intrattenimento.

Ecco alcuni dei mazzi che troverai:

Bridgerton : Cari gentili lettori, siete invitati a giocare con questo mazzo che vi coinvolgerà in un valzer di divertimento travolgente, mentre vi darete da fare a indovinare indizi ispirati alla serie di successo.

GEEKED : adori la fantascienza, l’horror, il fantasy, i fumetti e i videogiochi? Complimenti, geek! Sei parte del nostro clan e ti divertirai con questo mazzo super GEEKED!

NetflixIsAJoke : la risata è la miglior medicina. Cura la noia con questo mazzo che offre grandi momenti comici e terminologia pertinente.

Squid Game : indossa la tuta da ginnastica perché il mazzo di Squid Game ti farà sudare. Indovina azioni, personaggi e temi di Squid Game senza dire le parole o fare rime.

Strong Black Lead : questo mazzo porta alla ribalta voci, storie e ideatori neri. Sfoggia le tue conoscenze di attori, intrattenitori, serie e film!

Stranger Things : unisciti al team e divertiti con questo mazzo pieno di personaggi, parole, battute e molto altro dalla serie Stranger Things .

Heads Up! di Netflix è un gioco aperto a tutti, dai gruppi di cinque a quelli di cinquanta persone e sarà uno spasso per chi partecipa, anche a distanza! È facile condividere registrazioni delle partite con amici e parenti su Instagram, TikTok, WhatsApp e altre applicazioni! Ma la cosa migliore è che per la prima volta i fan di Netflix di tutto il mondo potranno giocare sui loro dispositivi in 15 lingue diverse, tra cui il francese, il tedesco, l’italiano, il giapponese, il coreano, il portoghese (Brasile) e il tailandese.

Invita amici e parenti per una serata di giochi e preparati a una lotta senza quartiere in cui potrai sfoggiare la tua passione per l’universo di Netflix.