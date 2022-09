ArmoLIPID lancia “Mettici il Cuore Talks – Appuntamenti con la prevenzione”

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, ArmoLIPID scende nuovamente in campo in tema di educazione alla prevenzione con “Mettici il Cuore Talks”

Dopo i bellissimi risultati raggiunti lo scorso anno con l’iniziativa “Mettici il Cuore”, ArmoLIPID rinnova la collaborazione con La Banca delle Visite e scende in campo con una nuova iniziativa solidale, “Mettici il Cuore Talks – Appuntamenti con la prevenzione”. Lo annuncia in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore (World Hearth Day), nata con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Brand di riferimento nel settore degli integratori per il colesterolo, ArmoLIPID da tempo promuove l’educazione sull’importanza della prevenzione, quale strumento per contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Come indicato dal Ministero della Salute sul suo portale in occasione del World Hearth Day 2021, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte sul pianeta, con una stima oltre 18,6 milioni di decessi all’anno. In Europa secondo i dati della quinta edizione dello European Cardiovascular Disease Statistics, oltre 80 milioni di persone sono affette da malattie cardiovascolari (il 48% uomini e il 52% donne). Dati come questi dimostrano l’importanza centrale dell’educazione alla prevenzione riguardo a questo tema. L’iniziativa solidale di ArmoLIPID “Mettici il Cuore Talks – Appuntamenti con la prevenzione” sarà un’occasione per approfondire il tema della prevenzione da vicino: i consumatori potranno scoprire nuovi modi per avere a cuore la propria salute e chi è in difficoltà potrà ricevere una visita medica gratuita, grazie alla collaborazione con la Banca delle Visite.

“Mettici il Cuore Talks”: cinque appuntamenti con la prevenzione

L’iniziativa di quest’anno vede proseguire la collaborazione con La Banca delle Visite e ha l’obiettivo di promuovere una serie di interviste e approfondimenti in tema di prevenzione, attraverso cinque “Talks” che verranno pubblicati online, sui canali social Instagram e Facebook di ArmoLIPID e sulla landing page dedicata all’iniziativa www.armolipid.it/metticiilcuore. Si tratta di veri e propri appuntamenti con la prevenzione, durante i quali cinque ospiti racconteranno le loro esperienze e ci metteranno il cuore condividendo consigli sulla prevenzione e per uno stile di vita più sano. Gli incontri, che prenderanno avvio a ottobre per proseguire fino a dicembre, saranno focalizzati su quattro macro argomenti – alimentazione, sport, lifestyle e salute – e vedranno la partecipazione di ospiti illustri accompagnati da un presentatore d’eccezione. In ogni talk, il presentatore intervisterà un ospite diverso, dandogli l’opportunità di raccontare la propria esperienza in merito alla prevenzione, rispondere alle domande della community e dare alcuni pratici consigli al pubblico. Ed è proprio il pubblico il vero protagonista di questa edizione! Per ogni visualizzazione/download dei Talks dalla landing page dedicata, così come per ogni commento, like e interazione sui canali social Instagram e Facebook di ArmoLIPID, verrà raccolto l’ammontare di 1 visita medica gratuita, che grazie alla preziosa collaborazione con La Banca delle Visite, verrà erogata ai più bisognosi attraverso una rete di dottori e cliniche.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.armolipid.it/metticiilcuore