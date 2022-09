Da Open Project ecco “Respiro” per San Lazzaro di Savena

Open Project svela il concept “Respiro” per il Comune di San Lazzaro di Savena: una piazza e una lunga promenade pedonale alberate nel centro cittadino

L’ultimo concept di Open Project è la rigenerazione degli spazi pubblici del centro del comune di San Lazzaro di Savena, cittadina alle porte di Bologna. Un’opera che punta a ricucire organicamente la piazza e il corso principale del centro storico, creando un unico grande spazio urbano con una forte impronta verde. Da qui il nome: “Respiro”, inteso nel doppio obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e di creare un’area di decompressione.

6mila metri quadri per una lunga promenade a uso esclusivo pedonale e ciclabile, compresa fra via della Repubblica, a ovest, e via Emilia, a est, che coinvolge Via San Lazzaro per poi proseguire su piazza Bracci, in cui a farla da protagonista sarà il verde, con alberi di nuova piantumazione e grandi aiuole con sedute.

Quello creato da Open Project è un concept che prevede una trasformazione radicale dello spazio pubblico, con l’estensione verso la città della piazza, su cui si affacciano il palazzo comunale, la chiesa parrocchiale e numerose attività commerciali. In questo modo la piazza verrà aperta all’uso condiviso e potrà essere vissuta integralmente dalla cittadinanza.

«Stiamo vivendo un cambiamento epocale – spiega Francesco Conserva, partner insieme a Maurizio Piolanti e vicepresidente di Open Project – e per affrontarlo abbiamo bisogno di proporre visioni e paradigmi più organici, di creatività, di idee che possano unire e realizzare inclusione; non si tratta di tornare al passato ma di ideare luoghi che facilitino gli incontri, che creino rete. Connettere significa guardare le cose che abbiamo davanti da un punto di vista laterale, per scoprirne il lato straordinario».

Tre azioni per “respirare”: un’area green per promuovere le relazioni sociali

incentiva la piazza come luogo d’incontro, di sosta, occasione per attivare relazioni fra le persone. Da qui la denominazione “Respiro”, che intende riconnettere l’essere umano alla natura e, allo stesso tempo, le persone fra loro. Non solo, “Respiro” tiene conto dei cambiamenti avvenuti in tempi recenti e dell’esigenza sempre più sentita di avere a disposizione spazi ibridi e salubri per lo smart working, fornendo un’area attrezzata con pergole ombreggianti per le soste più lunghe.

Questa è la visione di Open Project, che mette al centro la qualità della vita dell’essere umano e delle sue relazioni interpersonali. Una visione che si sviluppa in tre azioni: creare una grande area pedonale, inserire spazi verdi e pavimentazioni permeabili, aumentare l’ombreggiamento e la qualità dell’aria.

Verranno de-pavimentati oltre 1.000 mq di superficie oggi impermeabile, tramite la risistemazione e la realizzazione di aiuole verdi, che potranno contenere alberature nuove ed esistenti e ospiteranno sistemi di sedute adatte a tutte le età, collocate nelle zone maggiormente ombreggiate.

La pavimentazione dell’intero intervento, circa 5.000 mq, sarà realizzata con materiali drenanti, che consentono all’acqua di defluire correttamente in caso di eventi meteorici improvvisi, evitando il ristagno e l’accumulo di quantità eccessive d’acqua. Open Project si pone l’obiettivo di proporre una visione dello spazio comune che. Da qui la denominazione “Respiro”, che intende riconnettere l’essere umano alla natura e, allo stesso tempo, le persone fra loro. Non solo, “e salubri per lo smart working, fornendo un’per le soste più lunghe.Questa è la visione di Open Project, che mette al centro la qualità della vita dell’essere umano e delle sue relazioni interpersonali. Una visione che si sviluppa in: creare una grande area pedonale, inserire spazi verdi e pavimentazioni permeabili, aumentare l’ombreggiamento e la qualità dell’aria.Verranno, tramite la risistemazione e la realizzazione di, che potranno contenere alberature nuove ed esistenti e ospiterannoadatte a tutte le età, collocate nelle zone maggiormente ombreggiate.La pavimentazione dell’intero intervento, circa 5.000 mq, sarà realizzata con materiali drenanti, che consentono all’acqua di defluire correttamente in caso di eventi meteorici improvvisi, evitando il ristagno e l’accumulo di quantità eccessive d’acqua.