La piattaforma MQTT di Waterstream tra le finaliste di Magic Spectrum

L’innovativa piattaforma MQTT di Waterstream tra le otto finaliste di Magic Spectrum: è integrata in modo nativo in Apache Kafka

La startup Waterstream è una delle 8 finaliste del programma di accelerazione Magic Spectrum, creato da CDP Venture Capital e Digital Magics e rivolto alle startup che sviluppano prodotti o servizi per il mercato 5G e Internet of Things. Waterstream – insieme ad Auting, Cloudvision, Evja, G-move, Logbot, MyMine, To Be – superando la fase Discovery è entrata nella fase finale del programma, in cui il progetto sarà testato per poi accedere all’Investor Day: l’incontro con investitori, mentor e aziende.

L’integrazione dell’IoT con il real time data streaming riveste una particolare importanza per poter trattare i dati velocemente e utilizzarli per alert specifici, analisi approfondite e applicazioni di Intelligenza Artificiale ma è spesso complicata, lunga e costosa da realizzare. Le soluzioni già presenti sul mercato sono complesse, richiedono grandi spazi di archiviazione dei dati e in generale, non nascono con una integrazione nativa per il data streaming.

I creatori di Waterstream hanno cambiato prospettiva: invece di concentrarsi sull’integrazione nell’ultimo passaggio hanno realizzato un software che si inserisce direttamente nella piattaforma di data streaming Apache Kafka, utilizzando MQTT il più diffuso protocollo IoT.

“Il feedback che stiamo ricevendo dai primi clienti è molto incoraggiante: Waterstream colma una lacuna ed unisce il mondo dei dispositivi IoT con il mondo dei flussi di dati e piattaforme di analisi in tempo reale” afferma Paolo Castagna, Strategic and Business Advisor di Waterstream. “I campi di applicazione sono i più disparati e con la diffusione sempre più ampia di sensori e la conseguente crescita di dati da trattare in tempo reale, il protocollo MQTT sta assumendo un ruolo sempre più centrale per le iniziative IoT”.

Waterstream si presenta dunque come la prima e unica piattaforma MQTT sul mercato che sfrutta Apache Kafka come proprio motore di storage e distribuzione. Ogni messaggio MQTT in arrivo è immediatamente disponibile nella propria architettura di microservizi o nella piattaforma di analisi senza ulteriori elaborazioni. Viceversa, ogni messaggio scritto su un argomento Kafka viene inviato ai client MQTT. Ogni stato MQTT necessario, come subscription e lo stato dei messaggi QoS, è archiviato in Kafka, senza bisogno di ulteriore spazio di archiviazione.

Informazioni su Magic Spectrum

L’acceleratore Magic Spectrum è stato lanciato da CDP Venture Capital e Digital Magics a novembre 2021, ed è entrato a far parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network di snodi fisici sul territorio, focalizzati nei mercati a più elevato potenziale che CDP Venture Capital sta realizzando per accompagnare i nuovi talenti dell’innovazione nel loro percorso di crescita. Il programma coinvolge primari corporate partners quali Cisco, Compagnia di San Paolo, Inwit, Irideos, Melita e Unipol Tech e può inoltre contare sul know-how di technical partners quali Cluster Smart Communities, I3P, IREN, Smart Sys e Solve.it.

Magic Spectrum è un programma triennale che si rivolge alle startup che operano nei segmenti chiave del 5G e dell’Internet of Things, come smart home & building, smart mobility, smart factory, retail e logistics, e agrifood. Ogni anno saranno selezionate 8 startup che potranno accedere a un percorso di formazione e accelerazione e a investimenti fino a 325.000 euro, fra investimento iniziale e step successivi, in linea con le migliori best practice di accelerazione europee.